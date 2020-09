Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: Σε απομόνωση ο ηγέτης των Εργατικών

Θα συνεχίσει να εργάζεται από το σπίτι του.

Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ έθεσε τον εαυτό του σε απομόνωση μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων COVID-19 σε ένα μέλος του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

"Το μέλος του οικογενειακού του περιβάλλοντος υπεβλήθη τώρα σε τεστ" για νέο κορονοϊό, δήλωσε εκπρόσωπος του κύριου κόμματος της βρετανικής αντιπολίτευσης.

"Βάσει των οδηγιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο Κιρ θα θέσει εαυτόν σε απομόνωση εν αναμονή των αποτελεσμάτων του τεστ και περαιτέρω συστάσεων από επαγγελματίες της υγείας", πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Ο Στάρμερ δεν θα μπορέσει να μετάσχει σε συζήτηση που θα γίνει αργότερα σήμερα στο βρετανικό κοινοβούλιο όσον αφορά το σχέδιο του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου μέσω της καταστρατήγησης ορισμένων τμημάτων της συμφωνίας διαζυγίου της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση.