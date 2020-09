Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “λουκέτα” σε δικαστήρια λόγω κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες είναι οι δικαστικές αίθουσες που αναστέλλουν την λειτουργία τους για την αποφυγή της περαιτέρω εξάπλωσης του κορονοϊού έπειτα από την εμφάνιση κρουσμάτων.

Σε αναστολή των εργασιών τελεί το δικαστήριο της Μυτιλήνης από σήμερα έως και την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου έπειτα από κρούσμα κορονοϊού.

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ προχώρησε σε τεστ ανίχνευσης του ιού, στον χώρο του δικαστικού μεγάρου, με τη λήψη δειγμάτων στη μεγάλη πλειονότητα των υπαλλήλων του Πρωτοδικείου, των υπαλλήλων των συστεγαζόμενων υπηρεσιών καθώς και των υπηρετούντων λειτουργών, καθώς ιχνηλατήθηκαν στο σύνολό τους, ως πιθανές επαφές δικηγόρου που διεγνώσθη θετικός στη νόσο την περασμένη εβδομάδα.

Συναγερμός, ωστόσο, έχει σημάνει και στα Δικαστήρια της Χαλκίδας, μετά από κρούσμα σε δικηγόρο. Η είδηση προκάλεσε αναστάτωση και αποφασίστηκε η άμεση παύση εργασιών για όλες τις νομικές υπηρεσίες, καθώς ο δικηγόρος είχε επισκεφθεί τα δικαστήρια της Χαλκίδας πρόσφατα για τη διεκπεραίωση νομικής υπόθεσης.

Κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σύμφωνα με ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας τα δικαστήρια δεν θα λειτουργήσουν προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία.

Μάλιστα, άμεσα θα πραγματοποιηθεί απολύμανση σε όλους τους χώρους των δικαστικών κτιρίων της Χαλκίδας οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί «μέχρι νεωτέρας» όπως χαρακτηριστικά γράφει η ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην πόρτα της εισόδου τους.