Κορονοϊός - ΠΟΥ: αυξημένη θνητότητα το επόμενο δίμηνο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναμένει μια άνοδο του αριθμού των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 στην Ευρώπη τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, οι οποίοι θα είναι "πιο δύσκολοι" μήνες όσον αφορά την επιδημία του νέου κορονοϊού, δήλωσε σήμερα στο AFP ο διευθυντής της ευρωπαϊκής πτέρυγας του διεθνούς οργανισμού, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναζητήσει μια στοχευμένη αντιμετώπιση, κι όχι γενικευμένες καραντίνες.

"Αυτό θα γίνει πιο σκληρό. Τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο θα δούμε μια πιο αυξημένη θνησιμότητα", σημείωσε ο Χανς Κλούγκε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο AFP, την ώρα που ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων στην γηραιά ήπειρο σημειώνει άνοδο, αλλά ο αριθμός των ημερήσιων θανάτων παραμένει προς το παρόν σχεδόν σταθερός.

Αυτή η άνοδος του αριθμού των θανάτων σε ημερήσιο επίπεδο θα οφείλεται στην αύξηση των κρουσμάτων λόγω της επανόδου της επιδημίας στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

"Βρισκόμαστε σε μια στιγμή κατά την οποία οι χώρες δεν θέλουν να ακούν κακές ειδήσεις αυτού του είδους, και το καταλαβαίνω αυτό", σημείωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής πτέρυγας του ΠΟΥ, ο οποίος θέλησε ωστόσο να στείλει επίσης το "θετικό μήνυμα" ότι η πανδημία "θα σταματήσει κάποια στιγμή".

Η ευρωπαϊκή πτέρυγα του ΠΟΥ πραγματοποιεί σήμερα και αύριο Τρίτη σύνοδο των περίπου 50 κρατών μελών της με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και μια συμφωνία για την πενταετή στρατηγική της.

Ο Κλούγκε προειδοποίησε αυτούς που θεωρούν ότι το τέλος της πανδημίας θα συμπέσει με την δημιουργία ενός εμβολίου κατά της COVID-19, κάτι το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

"Όλη την ώρα ακούω: 'το εμβόλιο θα σημάνει το τέλος της επιδημίας'. Βεβαίως και όχι!", σημείωσε ο Κλούγκε.

"Δεν γνωρίζουμε ούτε καν αν το εμβόλιο θα είναι αποτελεσματικό για όλες τις μερίδες του πληθυσμού. Ορισμένες ενδείξεις που λαμβάνουμε είναι ότι θα είναι αποτελεσματικό για κάποιους, αλλά όχι για κάποιους άλλους", σημείωσε ο Βέλγος γιατρός. "Και αν επομένως οφείλουμε να παραγγείλουμε διαφορετικά εμβόλια, θα πρόκειται για έναν επιμελητειακό εφιάλτη...", προειδοποίησε ο Κλούγκε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Ευρώπη θα δείξει αλληλεγγύη.

"Το τέλος της πανδημίας θα έρθει τη στιγμή που ως κοινότητα θα έχουμε μάθει να ζούμε με αυτήν την πανδημία. Και αυτό εξαρτάται από μας. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα", σημείωσε.

Ο Κλούγκε υπεραμύνθηκε παράλληλα του γεγονότος ότι οι αρχές έψαχναν στα τυφλά τους τελευταίους μήνες, καθώς πρόκειται για μια νέα ασθένεια, και προειδοποίησε κατά μιας οποιασδήποτε υπερβολικά πολιτικοποιημένης διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο ενσταλάζεται η αμφιβολία στους κόλπους των πληθυσμών.

Η αντίδραση στην επιδημία θα πρέπει να στηρίζεται "σε επιδημιολογικά δεδομένα και δεδομένα δημόσιας υγείας", επέμεινε.

"Ο ΠΟΥ επικρίθηκε επανειλημμένως, αλλά η επικοινωνιακή προσέγγιση ενός πράγματος που δεν γνωρίζουμε σαφώς είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο", δήλωσε. "Για ορισμένους κάνεις υπερβολικά λίγα, για άλλους υπερβολικά πολλά".

Η έρευνα προχωράει σταδιακά, οι γνώσεις παραμένουν ατελείς και για πρώτη φορά οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με βάση ανολοκλήρωτα αποδεικτικά στοιχεία, συνόψισε ο Κλούγκε.

"Σε έναν αριθμό χωρών, βλέπουμε ότι η πολιτική επιβάλλεται στους επιστήμονες και επίσης σε έναν αριθμό άλλων χωρών βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αμφισβητούν την επιστήμη, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο", δήλωσε ακόμη.

Ο αριθμός των κρουσμάτων στην Ευρώπη σημειώνει σαφή αύξηση εδώ και εβδομάδες, κυρίως στην Ισπανία και τη Γαλλία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, την Παρασκευή περισσότερα από 51.000 νέα κρούσματα καταγράφηκαν μόνον εκείνη την ημέρα στις 55 χώρες μέλη της ευρωπαϊκής πτέρυγας του ΠΟΥ.

Πρόκειται για πολύ περισσότερα κρούσματα νέου κορονοϊού από αυτά που αναφέρονταν κατά την κορύφωση σε διάφορες χώρες της επιδημίας του νέου κορονοϊού τον Απρίλιο, μολονότι η δυνατότητα διεξαγωγής διαγνωστικών τεστ ήταν σαφώς μικρότερη τότε, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Προς το παρόν ο αριθμός των θανάτων ημερησίως παραμένει στα επίπεδα που παρατηρούνται από τις αρχές του Ιουνίου, με περίπου 400 με 500 θανάτους ημερησίως να συνδέονται με την COVID-19, σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού.

Ωστόσο η πανδημία δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο με αυτόν που ακολουθήθηκε στα τέλη του περασμένου χειμώνα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

"Τον Φεβρουάριο βάλαμε στο στόχαστρο την κοινωνία στο σύνολό της (...) τώρα βάζουμε στόχο τον ιό", υπογράμμισε με έμφαση ο Κλούγκε.

"Σχολεία μπορεί ίσως να κλείσουν προσωρινά και σε τοπικό επίπεδο, αλλά αν έχουμε ένα καλό σύστημα επίβλεψης θα μπορούμε να ελέγχουμε (τον ιό) σε τοπικό επίπεδο και έπειτα από κάποιες εβδομάδες να χαλαρώνουμε τους περιορισμούς", κατέληξε ο αξιωματούχος του ΠΟΥ.