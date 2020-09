Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Η πρώτη ανάρτηση της Ιωάννας (εικόνες)

Τέσσερις σχεδόν μήνες μετά την επίθεση με βιτριόλι η 34χρονη, περνά τις πρώτες ημέρες στο σπίτι της. Η καινούργια εικόνα που έβαλε στο προφίλ της.

Τέσσερις σχεδόν μήνες μετά την επίθεση με βιτριόλι που δέχτηκε στην Καλλιθέα, η 34χρονη Ιωάννα, περνά τις πρώτες ημέρες στο σπίτι της εξακολουθώντας να βλέπει τους θεράποντες ιατρούς της σε εβδομαδιαία βάση.

Τα μηνύματα συμπαράστασης είναι πολλά για τη νεαρή γυναίκα, η οποία έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Facebook.

Η Ιωάννα αντικατέστησε την παλιά φωτογραφία του προφίλ της με μια καινούρια. Απεικονίζεται μια ξανθιά γυναίκα να κοιτάζει το πρόσωπό της στον καθρέφτη και να βλέπει ένα πρόσωπο γεμάτο λουλούδια.