Έγκυος με κορονοϊό γέννησε νεκρό το μωρό – Σε καραντίνα γιατροί και νοσηλευτές

Οι ωδίνες ξεκίνησαν πριν βγει το αποτέλεσμα του τεστ. Η επιβεβαίωση ήρθε μετά τον τοκετό.

Σε καραντίνα είναι από την Κυριακή περισσότερα από άτομα -γιατροί, μαίες και νοσηλευτές του Νοσοκομείου Ρόδου, επειδή ήρθαν σε επαφή με μια έγκυο γυναίκα από τη Σομαλία που βρέθηκε θετική στον κορονοϊό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η γυναίκα πήγε στο νοσοκομείο την Παρασκευή για να γεννήσει και έκανε το τεστ για κορονοϊό, όμως την έπιασαν οι πόνοι το πρωί του Σαββάτου πριν να βγει το αποτέλεσμα. Τη μετέφεραν στην αίθουσα τοκετού όπου παρά τις προσπάθειες του προσωπικού, το παιδί δυστυχώς γεννήθηκε νεκρό.

Το απόγευμα της Κυριακής έγινε γνωστό ότι η γυναίκα είναι θετική στον κορονοϊό. Αποτέλεσμα είναι να τεθούν σε καραντίνα για πέντε ημέρες, πέντε γιατροί, αναισθησιολόγοι, γυναικολόγοι και παιδίατρος, μαίες, νοσηλευτές και καθαρίστρια. Το περιστατικό αυτό αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Νοσοκομείου Ρόδου, αφού θα έχει στη διάθεση του μόνο δυο αναισθησιολόγους για όσο διάστημα χρειαστεί.