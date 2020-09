Κοινωνία

Έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία (εικόνες)

Μικτά κλιμάκια της Τροχαίας και της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποίησαν ελέγχους σε σχολικά σε όλο τον νομό.

Παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη, ξεκίνησαν σήμερα το πρωί οι έλεγχοι των μικτών κλιμακίων της Τροχαίας και της Περιφέρειας Αττικής, σε σχολικά λεωφορεία σε ολόκληρο το Νομό.

Τα λεωφορεία και minibus που μεταφέρουν μαθητές, ελέγχονται για υπερβάσεις των ορίων ταχύτητας, φθορές ελαστικών, ενώ ζητούνται και τα σχετικά πιστοποιητικά για τη σύννομη ανάθεση μετακίνησης παιδιών σε ιδιωτικά σχολεία, καθώς και στο κατά πόσο τηρούνται τα προβλεπόμενα για την προστασία παιδιών και συνοδών από τον κορονοϊό.

Ο περιφερειάρχης, επισκεπτόμενος το πρωί τα μικτά κλιμάκια, υπογράμμισε «η ασφάλεια των παιδιών αποτελεί βασική προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής», ενώ επισήμανε ότι η συνεργασία με την Τροχαία στο πλαίσιο των μικτών ελέγχων, έχει ξεκινήσει από το 2019 με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

«Στόχος μας είναι να διασφαλιστεί ότι μαθητές και συνοδοί μετακινούνται με ασφάλεια. Οι εντατικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν όλο τον Σεπτέμβριο. Οι παραβάτες θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου. Είναι αδιανόητο να κυκλοφορούν οχήματα που μεταφέρουν μαθητές και να μην πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας, να έχουν φθαρμένα ελαστικά, υπεράριθμα παιδιά ή να διαπιστώνεται από τους ταχογράφους υπέρβαση ορίων ταχύτητας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οφείλω να συγχαρώ, τόσο τους οδηγούς, όσο και τους μαθητές, γιατί σε όσους ελέγχους παραβρέθηκα, όλα λειτούργησαν καλά. Τα παιδιά φορούσαν τις μάσκες τους και οι οδηγοί είχαν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Η κατάσταση δε των οχημάτων ήταν πολύ καλή. Συνεχίζουμε».

Ο περιφερειάρχης παρέστη το πρωί στον αγιασμό στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου, όπου παρέστη και ο δήμαρχος Ανδ. Κονδύλης, και δήλωσε ότι «η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να συνδράμει με στοχευμένες δράσεις, προκειμένου οι μαθητές να φιλοξενούνται σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον».

Επίσης τόνισε ότι «φέτος θα πρέπει να συνδυάσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία με την αποτελεσματική προάσπιση της υγείας. Και προς αυτή την κατεύθυνση, όλοι έχουμε ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε, διότι η διασφάλιση της υγείας αποτελεί τόσο ατομική όσο και εθνική υπόθεση». Απευθυνόμενος στους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό τόνισε ότι επέλεξε το 2ο γυμνάσιο Αλίμου για συμβολικούς λόγους, καθώς η συγκεκριμένη σχολική μονάδα εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος που εφαρμόζει η Περιφέρεια Αττικής για την ενίσχυση της σχολικής στέγης και το οποίο προβλέπει την ενίσχυση 31 σχολείων της Αττικής με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, προϋπολογισμού 62 εκ. ευρώ για τη δημιουργία σχολικών αιθουσών και άλλων υποδομών.

Στη συνέχεια ο κ. Πατούλης μετέβη στη Λεόντειο Σχολή όπου είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στις σχολικές αίθουσες και να συνομιλήσει με μαθητές και εκπαιδευτικούς.