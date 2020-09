Κοινωνία

Δολοφονία Μακρή: οι ποινές για τα δύο αδέλφια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως τιμωρήθηκε ο άνδρας που καταδικάστηκε ως εκείνος που πυροβόλησε τον επιχειρηματία και πως ο συνεργός του. Γιατί διερευνάται το ενδεχόμενο ψευδορκίας.

Ισόβια κάθειρξη αποφάσισε το Δικαστήριο για τον 32χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία του Γιάννη Μακρή στη Βούλα, παράλληλα με την ομόφωνη καταδίκη και του αδερφού του για απλή συνέργεια.

Σε δήλωση της, η χήρα του Γιάννη Μακρή, Βικτώρια Καρύδα, ανέφερε «ευχαριστώ τον δικηγόρο μου, τους αστυνομικούς και τους δικαστές. Ο άνδρας μου είναι εδώ και τα βλέπει. Έγινε ό,τι ήθελε ο άνδρας μου».

Ανέκφραστοι οι δύο αδελφοί βουλγαρικής υπηκοότητας άκουσαν την ετυμηγορία δικαστών και ενόρκων.

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση, ο 32χρονος είναι εκείνος που πυροβόλησε οκτώ φορές το Γιάννη Μακρή, την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του στο Πανόραμα της Βούλας τον Οκτώβριο του 2018. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για την εν ψυχρώ δολοφονία και επιπλέον φυλάκιση 18 μηνών και πρόστιμο 1.000 για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο 36χρονος καταδικασθείς, σύμφωνα με την κρίση του δικαστηρίου δεν ήταν παρών στην ενέδρα θανάτου του επιχειρηματία. Καταδικάστηκε για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία και με ποινή κάθειρξης 10 ετών.

Τα δύο αδέλφια άσκησαν έφεση και επέστρεψαν στη φυλακή.

Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν να τους αναγνωριστεί το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της προφυλάκισής τους. Το δικαστήριο και πάλι ομόφωνα και με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα απέρριψε το αίτημά τους.

Το δικαστήριο αποφάσισε να αποσταλούν τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία για να διερευνηθεί εάν υπήρξε ψευδορκία από τη φίλη των καταδικασθέντων, που με την κατάθεση της επιχείρησε να τους δώσει άλλοθι.