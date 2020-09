Οικονομία

Μηταράκης για Προσφυγικό: πάνω από 15 εκ. ευρώ τα αντισταθμιστικά τέλη στα νησιά (πίνακες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο Υπ. Μετανάστευσης για τις έκτακτες επιχορηγήσεις στους Δήμους και τις αποζημιώσεις σε κατοίκους.

Αποζημιώσεις για τους κατοίκους και τους Δήμους του Βορείου Αιγαίου ύψους 750.000 ευρώ εκταμιεύτηκαν για να δοθούν μέσω των δήμων από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Παράλληλα, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, αποδίδονται ανταποδοτικά τέλη 2.607.106 € συνολικά στους Δήμους, που επιβαρύνονται με την φιλοξενία μεταναστών εντός των διοικητικών ορίων τους, για το β’ τρίμηνο του 2020. Οι εν λόγω Δήμοι, βάση του Ν. 4662/20, έχουν ήδη χορηγηθεί 12.269.602€ για το 2019 και το α’ τρίμηνο του 2020.

Η έκτακτη επιχορήγηση 750.000€ για το 2019 αποδίδεται ως αποζημίωση τυχόν ζημιών που έχουν προκληθεί στους Δήμους ή στην περιουσία τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων από τους διαμένοντες στις μονάδες φιλοξενίας. Οι δήμοι που θα λάβουν την έκτακτη επιχορήγηση είναι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, ο Δήμος Μυτιλήνης, ο Δήμος Χίου και οι Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Σάμου. Στην σχετική ΚΥΑ καθορίζονται αναλυτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κάλυψη αποζημιώσεων.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης, δήλωσε τα εξής: «Συνεχίζουμε την καταβολή ανταποδοτικών τελών στους Δήμους που φιλοξενούν δομές αιτούντων άσυλο, τέλη που θεσμοθετήσαμε το 2020. Επίσης καταβάλουμε στους Δήμους Μυτιλήνης, Χίου, Δυτικής Λέσβου, Ανατολικής και Δυτικής Σάμου κονδύλια για την πληρωμή αποζημιώσεων και προς τους κατοίκους και προς τους Δήμους για ζημιές του 2019. Συστηματικά εργαζόμαστε για την μείωση των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες».