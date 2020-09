Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας



Αναλυτική ενημέρωση για την κατανομή των νέων φορέων της νόσου. Ποιες περιοχές είναι "στο κόκκινο".

Ακόμη 5 θανάτους και 180 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοινωσε την Δευτέρα ο ΕΟΔΥ. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, από τα 157 εγχώρια κρούσματα, τα 22 συνδέονται με γνωστές συρροές.

Επίσης, 21 κρούσματα εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας, καθώς και 2 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο.

Παράλληλα, 102 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 8 συνδέονται με συρροές, ενώ 3 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας.





Εντοπίστηκαν επίσης:

• 8 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

• 5 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστή συρροή

• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας, εκ των οποίων 3 συνδέονται με συρροή

• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου, όλα συνδεόμενα με το ΚΦΠΜ Μόριας

• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Θήρας, όλα συνδεόμενα με συρροή

• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Νάξου, εκ των οποίων 2 συνδέονται με συρροή

• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών

• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης

• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Αρκαδίας

• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Άρτας

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Αχαΐας

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ηλείας

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Έβρου

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ηρακλείου

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Καστοριάς 3 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση