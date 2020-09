Κόσμος

Κομισιόν για Μυτιλήνη: συνδιαχείριση με την Ελλάδα στην νέα δομή προσφύγων

Τι αναφέρει εκπρόσωπος της ΕΕ για τις επαφές με την Αθήνα και τις προτάσεις για το κέντρο φιλοξενίας αιτούντων άσυλο.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Εν αναμονή του ελληνικού σχεδίου για τη διαχείριση της νέας δομής αιτούντων ασύλου που θα δημιουργηθεί στη Μυτιλήνη, τελούν οι Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα μετανάστευσης, Γενς Ανταλμπέρ, το πλήρες σχέδιο για τη διαχείριση της νέας εγκατάστασης αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και η διαχείριση, όπως δήλωσε και ο Έλληνας πρωθυπουργός, θα γίνεται από κοινού με την ΕΕ. Το ίδιο είχε προτείνει και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς κατά την επίσκεψή του στη Μυτιλήνη και τη Μόρια, σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου. «Πρόκειται για μια ιδέα η οποία βρίσκεται υπό περαιτέρω συζήτηση», είπε.

Ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η Επίτροπος για θέματα μετανάστευσης και εσωτερικής πολιτικής, Ίλβα Γιόχανσον βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις ελληνικές αρχές σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ελλάδα και την κατάσταση υποδοχής αιτούντων ασύλου στα νησιά.

«Η νέα πρωτοβουλία θα συζητηθεί επίσης σε αυτό το πλαίσιο. Υπάρχουν μακροχρόνια σχέδια των ελληνικών αρχών για την κατασκευή κατάλληλων νέων εγκαταστάσεων σε αυτά τα νησιά και έχει ήδη προσδιοριστεί η χρηματοδότηση της ΕΕ για αυτά. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις και διαδικασίες που θα μας επιτρέψουν να αναπτύξουμε αυτά τα σχέδια γρήγορα», πρόσθεσε.ση ανταπόκριση από χώρες της ΕΕ στο αίτημα της Ελλάδας για βοήθεια μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ

Εξάλλου, η Eυρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα ζήτησε βοήθεια μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε το Κέντρο Υποδοχής Aιτούντων Άσυλο της Μόριας στη Λέσβο.

«Η Δανία, η Αυστρία, η Φιναλνδία, η Σουηδία και η Γερμανία απάντησαν άμεσα στο αίτημα της Ελλάδας, προσφέροντας εκατοντάδες σκηνές, κουβέρτες και υπνόσακους», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Επίτροπος για τη διαχείριση κρίσεων, Γιάνες Λέναρτσιτς δήλωσε ότι η ΕΕ θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την Ελλάδα και τους πρόσφυγες που πλήττονται.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι τον περασμένο Απρίλιο είχε σταλεί βοήθεια, μέσω του μηχανισμου πολιτικής προστασίας, από την Πολωνία, την Αυστρία, την Τσεχία, τη Δανία, την Ολλανδία και τη Γαλλία, η οποία περιελάμβανε μονάδες στέγασης, υπνόσακους, στρώματα, κουβέρτες, σεντόνια, είδη μπάνιου, τέσσερα ιατρικά δοχεία και έναν ιατρικό σταθμό. Επιπλέον, απαντώντας σε προηγούμενο αίτημα της Ελλάδας για βοήθεια από την ΕΕ στις αρχές Μαρτίου, 17 κράτη-μέλη προσέφεραν περισσότερα από 90.000 είδη στην Ελλάδα μέσω του Μηχανισμού. Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε τακτική επαφή με τις ελληνικές αρχές για παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να διευκολύνει την παροχή βοήθειας, επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.