Οικονομία

Τσίπρας σε Ρέγκλινγκ: Η δημοσιονομική χαλάρωση να διατηρηθεί και μετά το 2021

Συνάντηση με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας είχε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, είχε σήμερα συνάντηση με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, «κατά τη συνάντηση ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε την ανησυχία του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τόνισε την ανάγκη η χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων να διαρκέσει και μετά το 2021, μέχρι η οικονομία μπορέσει να επανακτήσει τις απώλειες και να βρεθεί σε σταθερή θετική και βιώσιμη τροχιά».

Στη συνάντηση συμμετείχαν και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και συντονιστής των κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων - Παραγωγής και Εμπορίου, Ευκλείδης Τσακαλώτος και η τομεάρχης Οικονομικών, Έφη Αχτσιόγλου.