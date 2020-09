Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ασθενής το έσκασε από το Ιπποκράτειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του...

Από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο όπου είχε εισαχθεί με συμπτώματα κορονοϊού το έσκασε ένας Αφγανός.

άνδρας από το Αφγανιστάν.

Στον άνδρα, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε ο απαραίτητος μοριακός έλεγχος και βρέθηκε ότι είναι θετικός στον ιό.

Ωστόσο, ο άνδρας βγήκε κρυφά από ένα παράθυρο, πήδηξε στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου και εξαφανίστηκε

.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής και ο άνδρας παραμένει άφαντος.



Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να έχει δώσει πλαστά στοιχεία.