Αδήλωτα τετραγωνικά: δηλώθηκε έκταση όση ο Δήμος Αθηναίων!

Ιλιγγιώδη τα στατιστικά δεδομένα από την πορεία της ρύθμισης, η οποία «τρέχει» μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.847.662 αιτήσεις από πολίτες που έχουν δηλωμένα άλλα τετραγωνικά στο Ε9 κι άλλα στη ΔΕΗ, όπως είπε στην Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών.

Όπως αποκάλυψε ο Θ. Λιβάνιος, μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί στα αρχεία των Δήμων επιπλέον 38.402.700 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή 38,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

«Για να το πω σχηματικά, είναι η έκταση του Δήμου Αθηναίων», σημείωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών.

Όπως εξήγησε, με ένα μέσο κόστος 2 ευρώ ανά τετραγωνικά, η δήλωση των επιπλέον τετραγωνικών δίνει μια «ανάσα» 70-80 εκ. ευρώ στους Δήμους.