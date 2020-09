Πολιτική

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: θα έχουμε κρούσματα κορονοϊού στα σχολεία – Καμία ανοχή σε βία για τις μάσκες

Τι είπε η Υπ. Παιδείας για τις καταγγελίες για παράδοση ακατάλληλων μασκών στα σχολεία, τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και την κάλυψη τους.

Καλεσμένη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν η Υπουργός Παιδείας.

Ερωτηθείσα για τυχόν ανησυχία για έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού από το άνοιγμα των σχολείων, η Νίκη Κεραμέως είπε «όλοι έχουμε μια αγωνία και ως υπεύθυνοι πολιτικοί και ως γονείς, αλλά ακολουθούμε τις οδηγίες των λοιμωξιολόγων και θυμίζω ότι η χώρα μας βρίσκεται σε καλύτερη θέση από άλλες χώρες. Έχουμε υποχρέωση να επιστρέψουμε τα παιδιά στον φυσικό τους χώρο και ο φυσικός του χώρος είναι το σχολείο».

Σχετικά με αναρτήσεις στα social media με φωτογραφίες από μάσκες που διανεμήθηκαν στα σχολεία, με διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από τις προδιαγραφές των ειδικών, αλλά και για τις αντιδράσεις από τους αρνητές της μάσκας είπε ότι «στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων όλα κύλησαν πολύ ομαλά και πρέπει να ευχαριστήσουμε εκπαιδευτικούς γονείς και μαθητές που εφάρμοσαν υποδειγματικά μέτρα που είναι δύσκολα και δυσάρεστα, αλλά είναι σωτήρια και απαραίτητα για την υγεία όλων μας. Είδαμε παιδιά να βάζουν την μάσκα στην καθημερινότητα τους». Η κ. Κεραμέως είπε ότι δεν είναι δικής της αρμοδιότητας η αποστολή και παράδοση των μασκών στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, λέγοντας πάντως ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για να παραδοθούν οι μάσκες στα σχολεία.

Σε ότι αφορά το κρούσμα βίας εναντίον εκπαιδευτικού στα Χανιά, από γονέα ο οποίος αρνήθηκε να φορέσει μάσκα στα παιδιά του, η Υπ. Παιδείας είπε ότι επικοινώνησε και με τον εκπαιδευτικό και τον Διευθυντή του σχολείου, «τους είπα ότι θα κάνουμε οτιδήποτε για την προστασία όλων των εκπαιδευτικών, αμέσως ετοιμάσαμε αναφορά για την εισαγγελία. Στο πρόσωπο αυτού του εκπαιδευτικού βλέπω τους εκπαιδευτικούς όλης της χώρας και τονίζω ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές».

«Κρούσματα θα ΄έχουμε, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κρούσματα και στα σχολεία, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουν τα παιδιά, όπως και όλοι μας, υπό τα νέα δεδομένα», προσέθεσε η Υπ. Παιδείας.

Αναφορικά με τις καταγγελίες εκπαιδευτικών για κενά χιλιάδων θέσεων στα σχολεία, η κ. Κεραμέως είπε ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών έγιναν πολύ νωρίτερα από άλλα χρόνια, ενώ «σε ότι αφορά τις απουσίες εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες είπε ότι υπάρχουν διατάξεις για άμεσες προσλήψεις με τρίμηνες συμβάσεις εκπαιδευτικών, ώστε να υπάρξει αναπλήρωση των κενών και να καλυφθούν όλα τα κενά. Έχει γίνει πρόβλεψη για επιπλέον 200 εκ. ευρώ για αυτές τις προσλήψεις αλλά και την ενίσχυση του ολοήμερου σχολείου αλλά και για την τηλεκπαίδευση, εφόσον χρειαστεί να δημιουργηθούν τμήματα».