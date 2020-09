Κοινωνία

Κρήτη: Βύθιση σκάφους με πρόσφυγες και μετανάστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Τουλάχιστον 30 μετανάστες και πρόσφυγες περισυνέλεξε παραπλέον πλοίο, από θαλάσσια περιοχή 12 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κρήτης, μετά τη βύθιση σκάφους, που μετέφερε αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής αριθμό ατόμων.

Στο σημείο όπου είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού σώματος, πνέουν ισχυροί άνεμοι έντασης 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο της διάσωσης.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη τρία παραπλέοντα πλοία, ενώ αναμένεται πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού και μία φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού.Στις έρευνες συμμετέχει και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα κάποιος από τους επιβαίνοντες τηλεφώνησε στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, αναφέροντας ότι στο σκάφος στο οποίο επιβαίνει ο ίδιος και άλλα άτομα βρίσκεται σε δυσχερή θέση.