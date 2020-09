Κόσμος

Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1: βίντεο-ντοκουμέντο από τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Ζαπάντη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το υλικό από τις κάμερες που έφεραν πάνω στην στολή τους οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, με τραγική κατάληξη για τον ομογενή. Τι λέει η μητέρα του άτυχου άνδρα.

Του Θανάση Κ. Τσίτσα

Ανατριχιαστικές σκηνές και συγκλονιστικούς διαλόγους φέρνει στην δημοσιότητα το υλικό από τις κάμερες των αστυνομικών κατά την διάρκεια της σύλληψης του ομογένη, Γιώργου Ζαπάντη, ο οποίος έχασε την ζωή του από ανακοπή καρδιάς δεχόμενος βολές από ηλεκτρικό πιστόλι taser.

Το περιστατικό συνέβη τον περασμένο Ιούνιο στην περιοχή του Κουίνς της Νέας Υόρκης. Ο Γιώργος Ζαπάντης, ο οποίος έπασχε από διπολισμό, βρισκόταν μόνος στο υπόγειο του σπιτιού του ντυμένος μονομάχος και κρατώντας ένα ξίφος σαμουράι. Η αστυνομία έφτασε εκεί κληθείσα από έναν γείτονα, ο οποίος ανέφερε ότι ο Ζαπάντης οπλοφορούσε. Κατά την αστυνομία, ο 29χρονος ενεπλάκη με τους άνδρες της κρατώντας το ξίφος και αρνήθηκε να υπακούσει στις εντολές τους και να το πετάξει. Η αστυνομία προέβη τότε σε χρήση τέιζερ κάτι που του προκάλεσε ανακοπή.

Το υλικό από το βίντεο όμως που εξασφάλισε αποκλειστικά ο ΑΝΤ1 και προέρχεται από τις κάμερες της αστυνομίας της Νέας Υόρκης δείχνει ότι ο 29χρονος την ώρα της σύλληψής του είναι άοπλος. Εκπληκτος για την παρουσία της αστυνομίας διαπληκτίζεται πολύ έντονα στην πόρτα του σπιτιού του με 4-5 αστυνομικούς οι οποίοι προσπαθούν να το συλλάβουν. Οι αστυνομικοί αποφασίζουν να κάνουν απανωτές φορές χρήση tazer με το θύμα να ουρλιάζει απο την ηλεκτρική εκκένωση που δέχεται. Ο Γιώργος Ζαπάντης ακούγεται τουλάχιστον τέσσερις φορές να εκλιπαρεί τους αστυνομικούς ότι δεν «μπορώ να αναπνεύσω» και ότι «με πνίγεται» ενώ ένας εξ αυτών φωνάζει σε συνάδελφό του «χτύπα τον πάλι, χτύπα τον πάλι...».

Τρείς σχεδόν μήνες μετά η οικογένεια του Γιώργου Ζαπάντη περιμένει το πόρισμα του γενικού εισαγελλέα για το τραγικό περιστατικό το οποίο λόγω της πανδημίας ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι το τέλος του χρόνου.Η μητέρα του 29χρονου, Αθανασία Ζαπάντη δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι στις 3 Σεπτεμβρίου κατέθεσε μήνυση έναντίον της Πολιτείας,της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ της Νέας Υόρκης για την υπερβολική βία που ασκήθηκε σε άτομο που έπασχε απο ψυχολογικές διαταραχές ενώ κατά την διάρκεια της σύλληψης του γιου της και της μεταφοράς του στο νοσοκομείο διεπράχθησαν μοιραία λάθη για τη ζωή του. «Εγιναν πολλά λάθη απο την Αστυνομία όταν κλήθηκαν να επέμβουν.Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου, δεν θα ησυχάσω μέχρι να αναπαυτεί η ψυχή του» δήλωσε η κα Ζαπάντη στον ΑΝΤ1. «Με έχει πειράξει πολύ οτι οι αστυνομικοί που ήρθαν να τον συλλάβουν δουλεύουν ακόμα κανονικά και δεν έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα»