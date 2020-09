Τεχνολογία - Επιστήμη

Φόβοι για νέο μεσογειακό κυκλώνα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε οι επιστήμονες για τα φαινόμενα στην Τυνησία, που παρακολουθούνται από τους ειδικούς.