Πολιτική

Τηλεοπτικές άδειες: στις 15 Δεκεμβρίου θα καθίσει στο εδώλιο ο Λευτέρης Κρέτσος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται στο παραπεμπτικό για την δίωξη σε βάρος του τότε Γ.Γ. Ενημέρωσης και της πενταμελούς Επιτροπής. Στο επίκεντρο το πόθεν έσχες Καλογρίτσα.

Του Παναγιώτη Στάθη

Στο 6ο Τριμελές Πλημμελειοδικείο θα δικαστεί στις 15 Δεκεμβρίου ο Λευτέρης Κρέτσος, ο επί σειρά ετών πιο στενός συνεργάτης του Νίκου Παππά , σχετικά με όσα έγιναν στον σκανδαλώδη διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες του 2016, που ακυρώθηκε ως αντισυνταγματικός από το ΣτΕ.

Σε βάρος του και σε βάρος των 5 μελών της Επιτροπής που “έτρεξε” τον διαγωνισμό έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ψευδή βεβαίωση, σχετικά με τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα, ώστε ο τελευταίος να προχωρήσει στην απόκτηση της τηλεοπτικής άδειας.

Η δίωξη ουσιαστικά λέει, με βάση τις καταγγελίες, πως έκαναν τα στραβά μάτια και βεβαιώσαν ότι ο κ. Καλογρίτσας διέθετε τα χρήματα να γίνει καναλάρχης με τον στημένο διαγωνισμό του Νίκου Παππά. Ως ηθικός αυτουργός εμφανίζεται ό ίδιος ο επιχειρηματίας.

Το θέμα βέβαια είναι πλέον ότι ο κ. Καλογρίτσας, έρχεται εμμέσως πλην σαφώς να επιβεβαιώσει τις καταγγελίες, με όσα είπε πρόσφατα, πως δηλαδή το “White House”, εννοώντας το Μέγαρο Μαξίμου και ο Νίκος Παππάς, του βρήκαν επενδυτές για να του δώσουν 3 εκατομμύρια ώστε να στήσει το κανάλι.

Ο ίδιος ο κ. Κρέτσος,όταν ανακινήθηκε η υπόθεση, είχε μιλήσει για ρεβανσισμό εκ μέρους της σημερινής κυβέρνησης και για διαγωνισμό που προφύλαξε το δημόσιο συμφέρον, ενώ είχε επισημάνει ότι δική του υπογραφή κηρύχθηκε έκπτωτος ο κ. Καλογρίτσας από τον διαγωνισμό.

Οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή κατά της διάταξης που τους παραπέμπει σε δίκη στις 15 Δεκεμβρίου