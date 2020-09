Κοινωνία

Καρά Τεπέ: Συγκλονιστικές εικόνες από την ζωή προσφύγων έξω από τον καταυλισμό (βίντεο)

Εκατοντάδες οικογένειες προσφύγων και μεταναστών ζουν κυριολεκτικά στο δρόμο, φοβούμενες να μπουν στις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις της νέας δομής.