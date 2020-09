Παράξενα

Οι τεράστιες μάσκες και η απάντηση των αρμοδίων για το λάθος

Εντονες αντιδράσεις για το μέγεθος των μασκών που διανεμήθηκαν σε πολλά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Τι αναφέρει η ΓΓΔΥ. Τι αποφάσισε η ΚΕΔΕ.

Πληθώρα αρνητικών σχολείων και κάθε λογής αντιδράσεων έχουν προκαλέσει οι φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (από όπου και η εικόνα του θέματος), αλλά και οι καταγγελίες για ακατάλληλου μεγέθους μάσκες που διανεμήθηκαν σε πολλούς μαθιητές, εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στα κυλικεία πολλών σχολείων ανά την επικράτεια.

Σχετικά με το ζήτημα, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας επισημαίνει σε ανακοίνωση της:

"Στο πλαίσιο της διαδικασίας επανέναρξης της σχολικής χρονιάς και της ασφαλούς ένταξης των μαθητών στη σχολική κοινότητα, οι αρμόδιες Επιτροπές που δίνουν καθημερινά την επιστημονική στήριξη για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, μεταξύ άλλων, συνέστησαν τις διαστάσεις για τις μάσκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Οι διαστάσεις είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες διεθνείς προδιαγραφές. Πλην όμως, αφορούσαν στο μέγεθος του υφάσματος πριν από τη συρραφή του και όχι το τελικό μέγεθος των δύο τύπων μασκών.

Η διατύπωση της συγκεκριμένης διάκρισης μεταξύ αρχικής και τελικής διάστασης δεν ήταν σαφής, με αποτέλεσμα αριθμός από τις μάσκες που διανεμήθηκαν να έχει μέγεθος μεγαλύτερο του ενδεδειγμένου.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας επαναδιατύπωσε ευκρινώς τις σωστές προδιαγραφές και θα τις αποστείλει εκ νέου στην ΚΕΔΕ, που είναι αρμόδια για το διαγωνισμό της προμήθειάς τους, ώστε οι μάσκες που θα διανεμηθούν στη συνέχεια να έχουν το σωστό μέγεθος".

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, με ανακοινωση της ΚΕΔΕ έγινε γνωστό ότι "παγώνουν" όλες οι διαδικασίες για την παραγωγή μασκών για τα σχολεία.