Κόσμος

Στην Εντατική ο Βαλερί Ζισκάρ ντ' Εστέν

Με ασθενόφορο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, λίγες ημέρες μετά την τελευταία δημόσια εμφάνιση του.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Βαλερί Ζισκάρ ντ΄Εστέν, 94 ετών, εισήχθη σήμερα σε νοσοκομείο του Παρισιού με λοίμωξη των πνευμόνων, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές τις οποίες επικαλείται το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

Ο Βαλερί Ζισκάρ ντ΄Εστέν μεταφέρθηκε το απόγευμα στο νοσοκομείο Ζορζ Πομπιντού με ασθενοφόρο των πρώτων βοηθειών έχοντας αναπνευστικά προβλήματα. Εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, και διαγνώστηκε με λοίμωξη των πνευμόνων.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του πρώην προέδρου της Γαλλίας (1974-1981) ήταν την περασμένη εβδομάδα στην κηδεία μιας πρώην συνεργάτριάς του, της δημοσιογράφου και πολιτικού Μιλέν Ντεκάμπ στο Παρίσι.