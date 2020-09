Κόσμος

Επικοινωνία Πομπέο – Τσαβούσογλου για την ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ για την επικοινωνία του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν απόψε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάικ Πομπέο.



Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ οι δύο υπουργοί συνομίλησαν για την ανατ. Μεσόγειο και το Κυπριακό, λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στη Λευκωσία.

Σε δηλώσεις του ο Πομπέο, είχε αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, προκειμένου να υπάρξει διάλογος αναφορικά με τα όσα διαδραματίζονται στην Ανατολική Μεσόγειο.