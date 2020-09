Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Συναγερμός για κρούσμα σε βρεφονηπιακό σταθμό

Μητέρα μαθητή ενημέρωσε τηλεφωνικά του ιθύνοντες του σταθμού πως η ίδια και ο γιος της είναι θετικοί στον κορονοϊό.

Το πρώτο κρούσμα κορονοϊού σε μαθητή της Ηλιούπολης φαίνεται πως εμφανίστηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό της περιοχής.

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, μητέρα τρίχρονου μαθητή ενημέρωσε τηλεφωνικά του ιθύνοντες του σταθμού πως η ίδια και ο γιος της είναι θετικοί στον κορονοϊό.

Αμέσως οι διδάσκοντες επικοινώνησαν με τους γονείς όλων των μαθητών που βρίσκονταν στο ίδιο τμήμα με το αγοράκι, συνιστώντας τους να μείνουν σπίτι και να μην προσέλθουν στον σταθμό, σύμφωνα με το ilioupolinews.gr.

Τα υπόλοιπα τμήματα του βρεφονηπιακού σταθμού λειτούργησαν κανονικά, με την διεύθυνση ωστόσο να ζητά από όλους τους εργαζόμενους να ελεγχθούν.