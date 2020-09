Κοινωνία

ΚΕΔΕ για μάσκες: “πάγος” στην παραγωγή για τους μαθητές

Τι αναφέρεται μετά απο τις καταγγελίες και τις αντιδράσεις για τις ακατάλληλες μάσκες που διανεμήθηκαν σε παιδιά και εκπαιδευτικούς.

Με απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) διακόπτεται άμεσα η παραγωγή των μασκών για τα σχολεία, μετά το φαινόμενο με τις τεράστιες μάσκες που δόθηκαν στους μαθητές κατά την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ:

Μετά την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, ότι κρίνεται αναγκαία η επαναδιατύπωση των αρχικών προδιαγραφών των μασκών, τις οποίες η ίδια συνέταξε και στις οποίες οφείλεται το θέμα που προέκυψε με το μέγεθος συγκεκριμένου αριθμού μασκών για συγκεκριμένες ηλικίες παιδιών, ζητήσαμε από τους αναδόχους του διαγωνισμού να σταματήσουν την παραγωγή τους, επανεκκινώντας τη με βάση τις νέες προδιαγραφές που θα μας αποσταλούν από το Υπουργείο Υγείας.

Με συνέπεια και υπευθυνότητα θα ολοκληρώσουμε μια προσπάθεια που στόχο έχει την ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας από την εξάπλωση του COVID-19.