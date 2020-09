Αθλητικά

Αποσύρθηκε από τα παρκέ ο Μπαρμπόσα

Τι πόστο αναλαμβάνει στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ο πρώην πρωταθλητής του ΝΒΑ.

Ο πρώην πρωταθλητής του ΝΒΑ και κορυφαίος έκτος παίκτης της χρονιάς, Λεάντρο Μπαρμπόσα, ανακοίνωσε τη... συνταξιοδότησή του, αποκαλύπτοντας ότι αναλαμβάνει πόστο στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Ο 37χρονος, ο οποίος αγωνίστηκε για 14 σεζόν στο NBA, φόρεσε τη φανέλα πέντε ομάδων του ΝΒΑ από το 2003 έως το 2017 πριν επιστρέψει στην πατρίδα του τη Βραζιλία για να συνεχίσει την καριέρα του.

Επιλογή πρώτου γύρου στο ντραφτ του 2003 (28η συνολική), ο Μπαρμπόσα αναδείχθηκε Έκτος Παίκτης της σεζόν 2006/07 με τους Φοίνιξ Σανς, ενώ βοήθησε τους Ουόριορς να κατακτήσουν το πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2014-15.

Ο Βραζιλιάνος είχε μέσο όρο 10,6 πόντους, 2,1 ασίστ και 2,0 ριμπάουντ σε 850 αναμετρήσεις στην καριέρα του (112 εκκινήσεις) με τους Σανς, Τορόντο Ράπτορς, Ιντιάνα Πέισερς, Μπόστον Σέλτικς, και Ουόριορς. Επίσης ευστόχησε σε 988 τρίποντα στην καριέρα του.

«Είμαι έτοιμος για ένα νέο ξεκίνημα», αποκάλυψε σε ανάρτηση του στο instagram, προσθέτοντας: «Είμαι βέβαιος ότι θα νιώσω σαν στο σπίτι μου. Δεν μπορούσα να έχω μεγαλύτερο κίνητρο. Ξέρω ότι θα έχω δίπλα μου λαμπρούς επαγγελματίες και θα κάνω ό,τι μπορώ για να προσφέρω στην ανάπτυξη παικτών και σε ολόκληρο τον οργανισμό».

Ωστόσο, από την πλευρά των Ουόριορς δεν υπήρχε επιβεβαίωση για τον ρόλο του στον σύλλογο.