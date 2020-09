Αθλητικά

Ολυμπιακός: πλησιάζει στην απόκτηση του Ρόουζ

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, οι «ερυθρόλευκοι» είναι κοντά στη συμφωνία με τον διεθνή αμυντικό του Άρη.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του αμυντικού του Άρη, Λίντσεϊ Ρόουζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής ιστοσελίδας https://www.tuttomercatoweb.com.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, ο 28χρονος Γάλλος ποδοσφαιριστής, διεθνής με την Εθνική ομάδα του Μαυρίκιου, θα μπορούσε σύντομα να φύγει από τον Άρη Θεσσαλονίκης, όπου είχε αφιχθεί το προηγούμενο καλοκαίρι.

Ο πρώην παίκτης των Λοριάν και Μπαστιά αναμένεται να υπογράψει σύντομα με τον πρωταθλητή Ελλάδας, καθώς, όπως ισχυρίζεται το συγκεκριμένο δημοσίευμα, οι μάνατζερ του Ρόουζ είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν τη συμφωνία με τον πειραϊκό σύλλογο.