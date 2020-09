Υγεία - Περιβάλλον

Ο κορονοϊός συνεχίζει να “θερίζει” στην Τουρκία

Ο Τούρκος υπουργός Υγείας, προειδοποίησε ότι «δεν υπάρχει επιβράδυνση στον ρυθμό μετάδοσης της νόσου».

«Δεν υπάρχει επιβράδυνση στον ρυθμό μετάδοσης της νόσου», δήλωσε χθες ο Τούρκος υπουργός Υγείας της Τουρκίας Φαχρετίν Κοτζά, καθώς το υπουργείο ανακοίνωσε 63 νέους θανάτους και 1.716 επιπλέον κρούσματα του νέου κορονοϊού το προηγούμενο 24ωρο.

Ο συνολικός αριθμός των μολύνσεων στη χώρα ανέρχεται πλέον σε 292.878, ενώ ο αριθμός των νεκρών τους 7.119, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης.

Επιπλέον, 1.301 ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με την Covid-19 νοσηλεύονται σήμερα σε κρίσιμη κατάσταση.

«Δεν μπορεί να παλέψει ο καθένας μόνος του, αλλά μαζί μπορούμε να κερδίσουμε», είπε ο Κοτζά, παροτρύνοντας τους πολίτες ενωμένοι να τηρούν τα προστατευτικά μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας.