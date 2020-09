Κόσμος

ΗΠΑ: ανθρωποκυνηγητό και επικήρυξη για τον άντρα που πυροβόλησε αστυνομικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης. «Κτήνος» τον αποκάλεσε ο Τραμπ. Διαδηλωτές ευχήθηκαν τον θάνατο των τραυματισμένων αστυνομικών!

Ένα ανθρωποκυνηγητό βρισκόταν σε εξέλιξη χθες στην κομητεία του Λος Άντζελες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη που τραυμάτισε σοβαρά δύο αστυνομικούς που κάθονταν στο περιπολικό, έναν άνδρα τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «κτήνος».

Ένα χρηματικό ποσό 100.000 δολαρίων προσφέρεται από τις αρχές για οποιαδήποτε πληροφορία που θα επιτρέψει στον εντοπισμό του δράστη, που καταγράφηκε από μια κάμερα παρακολούθησης το Σάββατο να πλησιάζει πεζός το περιπολικό όχημα και εν ψυχρώ να πυροβολεί τους αστυνομικούς.

Οι δύο αστυνομικοί, ένας άντρας και μια γυναίκα, ηλικίας 24 και 31 αντίστοιχα, φέρουν πολλαπλά τραύματα από σφαίρες...,συμπεριλαμβανομένου στο πρόσωπο και νοσηλεύονται. Η ζωή τους φαίνεται να μην διατρέχει πλέον κίνδυνο.

«Ευτυχώς, τα ζωτικά όργανα δεν επηρεάστηκαν», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες Άλεξ Βιγιανουέβα στο τοπικό ραδιόφωνο. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ερευνητές είναι επιχειρούν «για να εντοπίσουν και να σταματήσουν αυτούς τους δειλούς» που διέπραξαν την επίθεση, τον ένοπλο δράστη και ένα δεύτερο άτομο στο τιμόνι ενός οχήματος που τον βοήθησε να δραπετεύσει.

Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως ένας μαύρος άνδρας μεταξύ 28 και 30 ετών, που φορούσε ρούχα σκούρου χρώματος.

Αυτή η διπλή απόπειρα ανθρωποκτονίας που συνέβη στην πόλη Κόμπτον, γνωστή για το υψηλό ποσοστό εγκληματικότητας και τις εντάσεις μεταξύ της αστυνομίας και του μαύρου πληθυσμού, έρχεται μέσα σε ένα κλίμα εντάσεων σε όλες τις ΗΠΑ γύρω από τις πρακτικές της αστυνομίας. Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι αυτοπαρουσιάζονται ως οι μοναδικοί υποστηρικτές της αστυνομίας και κατηγορούν τους Δημοκρατικούς ότι διεξάγουν μια αντίθετη εκστρατεία καταγγέλλοντας τις κακοποιήσεις και καταχρηστικές συμπεριφορές εναντίον Αφροαμερικανών.

Αντιδρώντας γρήγορα, ο Δημοκρατικός υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο, Τζο Μπάιντεν, καταδίκασε μια «αποκρουστική» επίθεση και εξέφρασε την ελπίδα να προσαχθεί στη δικαιοσύνη ο δράστης.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, προκρίνοντας την θανατική ποινή για τον ένοπλο, σε περίπτωση που κάποιος από τους αστυνομικούς πεθάνει. «Πρέπει να χτυπάς σκληρά τα κτήνη», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Ο σερίφης Βιγιανουέβα εξέφρασε την αγανάκτηση του για την παρουσία διαδηλωτών, που το Σάββατο το απόγευμα συγκεντρώθηκαν μπροστά από το νοσοκομείο όπου είχαν εισαχθεί οι δύο τραυματίες αστυνομικοί και σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη προσπάθησαν να μπουν στην πτέρυγα εκτάκτων περιστατικών.

«Τραγουδούσαν ευχόμενοι οι αστυνομικοί να πεθάνουν. Δεν μπορώ καν να βρω λόγια για να το χαρακτηρίσω, εκτός από αποκρουστικό και κατακριτέο», είπε.