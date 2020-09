Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τρίτης

Εξαιρετική μέρα για να απελευθερώσουμε τη δημιουργικότητα μας και να αναδείξουμε τα ταλέντα μας.

ΚΡΙΟΣ: Σήμερα ο Ήλιος σχηματίζει μια εξαιρετική και πρακτικότατη όψη τριγώνου με τον Πλούτωνα, κάνει τα νέα είναι εξαιρετικά για εσένα, αφού δεν είναι μόνο η σοβαρότητα με την οποία είσαι διατεθειμένος να χειριστείς τις καταστάσεις στη ζωή σου, αλλά και η ψυχική δύναμη που νιώθεις και σου δίνει ώθηση να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου. Ακόμα κι αν κάνεις επώδυνες αλλαγές, αυτή τη στιγμή έχεις ξυλοκαΐνη μέχρι και στα μαλλιά. Κοινώς δεν καταλαβαίνεις από πόνο…

ΤΑΥΡΟΣ: Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για σένα να κάνεις αλλαγές στη ζωή σου γεμάτες νόημα και ουσία. Αλλαγές που θα σε φέρουν πιο κοντά στην αλήθεια σου και σε αυτό που πραγματικά σε εκφράζει. Αυτή τη δυνατότητα σου προσφέρουν Ήλιος και Πλούτωνας που αυτές τις μέρες έχουν βαλθεί να σε φέρουν σε επαφή με την καρδιά σου και να σου δώσουν τη δύναμη να κυνηγήσεις πράγματα που θες, αλλά δειλιάζεις. Όπως φαντάζεσαι για τα ερωτικά σου, αυτή η όψη είναι…σουπερμαντολίνη!

ΔΙΔΥΜΟΙ: Δεν είναι μόνο το ότι γύρισε ο Δίας σε ορθή τροχιά, αλλά και η ευνοϊκή επίδραση που δέχεσαι από το τρίγωνο του Ήλιου με τον Πλούτωνα το οποίο μπορεί να φέρει λεφτά στην τσέπη σου. Είτε αυτά είναι μια ευγενική χορηγία των αγαπημένων σου προσώπων, είτε αποφασίζεις να εκμεταλλευτείς κάποιο ακίνητο που έχεις στην κατοχή σου, το θέμα είναι ότι οικονομικά αυτές τις μέρες μπορείς να πιστεύεις ότι θα βγάλεις το κεφαλάκι σου έξω απ’ το νερό και θα πάρεις μερικές καλές ανάσες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αυτές τις μέρες για να σου δώσω να καταλάβεις, αν δούλευες σε τράπεζα θα ήσουν αυτός που γράφει τα ψιλά γράμματα στα συμβόλαια, αφού το τρίγωνο του Πλούτωνα με τον Ήλιο κάνει το μυαλό σου να σκέφτεται τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας. Όπως καταλαβαίνεις αυτή η όψη μπορεί να αποδειχτεί υπέρ-πολύτιμη για σένα στη συνέχεια, αφού εκτός του ότι σε προφυλάσσει απ’ τις κακοτοπιές, σου δίνει τη δυνατότητα να μιλάς απευθείας στην καρδιά των άλλων και να τους δείχνεις ότι καταλαβαίνεις περισσότερα κι απ’ όσα οι ίδιοι ξέρουν για εκείνους.

ΛΕΩΝ: Αυτό το τρίγωνο του Πλούτωνα με τον Ήλιο έρχεται για να σε κάνει να καταλάβεις ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες σου και την αξία σου γενικότερα και να σε προκαλέσει να κυνηγήσεις στη ζωή σου αυτά που πραγματικά μπορείς να έχεις. Αυτό βέβαια μπορεί να μεταφραστεί και σε καλύτερες οικονομικές απολαβές είτε μέσω της υπάρχουσας δουλειάς σου, είτε μέσω μιας αλλαγής στην επαγγελματική σου πορεία. Σε κάθε περίπτωση είναι ευκαιρία να κάνεις ακόμα και μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα σου, που είναι όμως ικανές να την κάνουν να μοιάζει άλλη.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Είναι ώρα για αποφάσεις αγαπητέ Παρθένε. Στο φωνάζει το σύμπαν και δεν μπορείς να του πας κόντρα, γιατί δε σου συμφέρει κιόλας, αφού είναι για το καλό σου. Μέτρα τα όπλα σου, τα ταλέντα σου, ό,τι έχεις τέλος πάντων… Και τώρα πάμε, οπλίσου με θάρρος και τρέχα να κατακτήσεις ότι επιθυμεί η καρδιά σου, χωρίς να κοιτάξεις πίσω στιγμή. Αυτό το τρίγωνο του Ήλιου από το ζώδιο σου με τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω σε θέλει χαρούμενο, όπως θα το ένιωθες εσύ, όχι όπως θα σε ήθελαν οι άλλοι.

ΖΥΓΟΣ: Οι αλλαγές μπορεί να είναι δύσκολες και συχνά να απαιτούν επίπονες προσπάθειες, όμως κάποιες φορές στην πράξη αποδεικνύονται πιο εύκολες απ’ όσο τις υπολογίζαμε. Μια τέτοια συγκυρία θα μπορούσε να είναι και το τρίγωνο ανάμεσα στον Ήλιο και τον Πλούτωνα που σε φέρνει σε επαφή με δυνάμεις που δεν ήξερες ότι έχεις και σου δίνει το θάρρος να κάνεις αλλαγές στο οικογενειακό σου περιβάλλον, ακόμα κι αν χρειαστεί να συγκρουστείς. Πολύ πιθανό να προκύψει και μια μετακόμιση για επαγγελματικούς λόγους.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Το τρίγωνο του Ήλιου με τον Πλούτωνα θα σου δώσει την ευκαιρία να συνειδητοποιήσεις τι μπορεί να λειτουργεί ανασταλτικά όσον αφορά στο φιλικό σου περιβάλλον, αλλά και τον ευρύτερο κύκλο που συναναστρέφεσαι και σε κάνει να νιώθεις ότι δεν μπορείς να βρεις σημεία επαφής με κάποιους ανθρώπους. Έχει έρθει η ώρα να κάνεις λίγο χώρο στη ζωή σου για να μπουν άνθρωποι που έχουν να σου προσφέρουν αυτό το καινούργιο που έχεις ανάγκη και προφανώς αναφέρομαι και στην ερωτική σου ζωή.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Το τρίγωνο που σχηματίζει ο Ήλιος στο μεσουράνημα σου με τον Πλούτωνα απ’ τον Αιγόκερω έρχεται σαν κλωτσιά που σε ρίχνει στα βαθιά, αλλά με πολλά σωσίβια, φιάλες οξυγόνου και μέσα σε κλουβί, για να μη φοβηθείς ούτε τους καρχαρίες. Για την ακρίβεια δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, ακόμα κι αν χρειαστεί να επιλέξεις μια κατάσταση στην οποία νιώθεις ότι ρισκάρεις τις σταθερές της ζωής σου αισθάνεσαι πως έχεις τη δύναμη να τις υπερασπιστείς μέχρι… τελευταίας ρανίδας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων, εκείνων που μπορούν όχι απλά να αλλάξουν τη ζωή σου για χρόνια, αλλά να νιώσεις ότι αλλάζουν το ίδιο το «είναι» σου. Τώρα με το τρίγωνο του Ήλιου με τον Πλούτωνα καλείσαι να μετατοπιστείς, να δεις ποια στοιχεία της κοσμοθεωρίας σου μπορείς να τα αντικαταστήσεις με άλλα που μπορεί να ανταποκρίνονται περισσότερο στην αλήθεια σου. Είναι μια δύσκολη στιγμή για κάποιον που θέλει να μένει σταθερός στις απόψεις του, αλλά αν αυτές δε σε αντιπροσωπεύουν και σε κρατούν μακριά από ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν πραγματικά, δεν βρίσκεις χαζό το να τις διατηρείς;

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Δεν είναι μόνο το ότι γύρισε ορθόδρομος ο Δίας, αλλά έρχεται τώρα και το τρίγωνο του Ήλιου με τον Πλούτωνα για να σου δώσει τα απαραίτητα ψυχικά αποθέματα να πάρεις τις αποφάσεις εκείνες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πραγματικά μια αλλαγή σελίδας. Θα έχεις την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με τις πιο καλά κρυμμένες πηγές δύναμης του εαυτού σου, ενώ είναι πολύ πιθανό μια οικονομική υπόθεση που σε έχει στρεσάρει πολύ να διευθετεί και να νιώσεις ότι απελευθερώνεσαι από το άγχος της.

ΙΧΘΥΕΣ: Το τρίγωνο του Ήλιου με τον Πλούτωνα θα σου δώσει την ευκαιρία να αλλάξεις πορεία και στόχους στη ζωή σου μέσα από τις σημαντικές σχέσεις σου. Πολλά τα σενάρια, όπως το να έρθει κάποιος απόγονος που να αλλάξει τα δεδομένα στη σχέση με το ταίρι σου ή κάποιος σημαντικός άνθρωπος να σου προτείνει μια δουλειά ή μια ιδέα που τη βρίσκεις δελεαστική και ενδεχομένως πιο ταιριαστή στα «θέλω» σου σε σχέση με αυτά που πιστεύεις ότι είναι τα ιδανικά για εσένα.

Πηγή: astrologos.gr