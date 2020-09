Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: δεν αποκλείεται να δούμε τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων (βίντεο)

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, δήλωσε πως θα ανακοινωθούν σήμερα έκτακτα μέτρα για την Αττική. Τι είπε για τη χρήση μάσκας.