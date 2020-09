Αθλητικά

Λάουντρουπ: Νίκησα τον καρκίνο!

Ο πρωταθλητής Ευρώπης του 1992 έδωσε μια σκληρή δεκαετή μάχη με την ασθένεια και κατάφερε να βγει νικητής.

Ο πρώην επιθετικός της Ρέιντζερς και της εθνικής Δανίας, Μπράιαν Λάουντρουπ έκανε γνωστό ότι κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο μετά από μια 10ετή μάχη.

Ο 51χρονος διαγνώστηκε με Follicular Lymphoma, μια ήπια και αργά αναπτυσσόμενη μορφή καρκίνου του αίματος, πριν από μια δεκαετία.

«Σήμερα, μετά από 10 χρόνια θεραπείας και εξετάσεων, τελικά είναι καθαρά όλα τα στοιχεία για τη διάγνωση καρκίνου», ανέφερε ο Λάουντρουπ στο Instagram. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το εκπληκτικό και υπέροχο ιατρικό προσωπικό στο Rigshospitalet.»

Ο Λάουντρουπ έκανε 116 εμφανίσεις για τη Ρέιντζερς μεταξύ του 1994 και του 1998 και τους βοήθησε σε τρεις διαδοχικούς τίτλους πρωταθλήματος της Σκωτίας, δύο FA Cups και ένα League Cup. Αγωνίστηκε επίσης στη Μπάγερν Μονάχου, στην Τσέλσι και στον Άγιαξ.

Έπαιξε 82 φορές με τη Δανία, ήταν μέρος της ομάδας που κέρδισε το Euro 1992.