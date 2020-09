Αθλητικά

Μέτσελντερ: ομολογία – σοκ για την κατοχή εκατοντάδων αρχείων με παιδική πορνογραφία

Αίσθηση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη του Spiegel για το πάλαι ποτέ μεγάλο αστέρι της Εθνικής Γερμανίας.

Νέα στοιχεία ήρθαν στο «φως» για την εμπλοκή του Κρίστοφ Μέτσελντερ σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας .

Ο παλαίμαχος αμυντικός φέρεται να έχει ομολογήσει την κατοχή και διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας, αδικήματα για τα οποία του έχουν απαγγελθεί ήδη επίσημα κατηγορίες.

Όπως αναφέρει το «Spiegel», που πρώτο είχε αναφέρει την επίσημη κατηγορία από τις Αρχές του Ντίσελντορφ, ο άλλοτε διεθνής Γερμανός αμυντικός κατέθεσε την ομολογία του κατόπιν ανάκρισης στις εισαγγελικές Αρχές, οι οποίες είχαν εντοπίσει στο κινητό του τηλέφωνο συνολικά 297 αρχεία με παιδική πορνογραφία, τα οποία, μάλιστα τα διακίνησε μέσω της εφαρμογής «What’s App» σε τρεις γυναίκες.

Έναν χρόνο πριν, τον Σεπτέμβριο του 2019, είχαν ξεκινήσει μεθοδικές έρευνες σε βάρος του με βάση το αρχειακό υλικό που είχε εντοπιστεί έπειτα από καταγγελία της ίδιας της συζύγου του. Οι ανακριτές είχαν κατασχέσει το κινητό τηλέφωνο και τον υπολογιστή του, ενώ στη συνέχεια τον συνόδευσαν στο σπίτι του στο Ντίσελντορφ για περαιτέρω έρευνα.