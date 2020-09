Πολιτική

Έντι Ράμα: Η ανάρτηση με τον Ερντογάν λίγο πριν έρθει στην Αθήνα

Με τον «πολύτιμο» φίλο του, Πρόεδρο της Τουρκίας φωτογραφήθηκε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας. Η ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Ανάρτηση σχετικά με τις σχέσεις του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας έκανε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, λίγο πριν από την άφιξή του στην Αθήνα.

Δημοσιεύματα ήθελαν τον Έντι Ράμα να ταξίδεψε πρόσφατα στην Τουρκία, όπου φέρεται να συναντήθηκε με τον Ερντογάν. Κι αν κάτι τέτοιο δεν ανακοινώθηκε ποτέ επισήμως, ο Αλβανός Πρωθυπουργός το απόγευμα της Δευτέρας έκανε μία ανάρτηση μαζί του.

Πρόκειται για μία φωτογραφία στην οποία φαίνονται οι δύο άνδρες μαζί.

«Με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, τον πολύτιμο φίλο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μία από τις συζητήσεις κατά την παραμονή του στη θερινή κατοικία του στη Μαρμαρίδα, όπου συζητήσαμε εκτενώς για τις σχέσεις μεταξύ Αλβανίας και Τουρκίας, την παρούσα πρόκληση της ενδυνάμωσης της οικονομίας την εποχή του κορονοϊού, την πρόοδο των διμερών συνεργασιών μας, καθώς και την κατάσταση στα δυτικά Βαλκάνια».

Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, πάντως, δεν διευκρινίζει το πότε έγινε η συνάντησή του με τον Ερντογάν.

Σήμερα στις 21:00 ο Έντι Ράμα θα έχει δείπνο εργασίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.