Οικονομία

ΕΝΦΙΑ: καθυστερεί η ανάρτηση των εκκαθαριστικών

Ποιοι ιδιοκτήτες δικαιούνται πλήρη απαλλαγή και ποιοι έκπτωση 50%. Σε πόσες δόσεις θα γίνει φέτος η πληρωμή.

Μετά τις 20 του μηνός εκτιμάται ότι θα αναρτηθούν στο MyTaxis τα εκκαθαριστικά του νέου ΕΝΦΙΑ, λόγω των αναγκαίων προσαρμογών που πρέπει να γίνουν από την ΑΑΔΕ, μετά και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για εξαίρεση από τον ΕΝΦΙΑ των ακριτικών νησιών. Εντός της εβδομάδας αναμένεται, μάλιστα, να ψηφιστεί και η σχετική απόφαση προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία επανυπολογισμού.

Όσοι ιδιοκτήτες προχώρησαν σε τακτοποίηση αυθαίρετων χώρων, πιθανόν να δουν αύξηση στον ΕΝΦΙΑ που θα πρέπει να καταβάλουν, καθώς θα υπολογιστεί με βάση τη νέα μεγαλύτερη επιφάνεια του κτίσματος η οποία έχει δηλωθεί στο Ε9. Γενικότερα, όσοι είχαν αλλαγές στην περιουσία τους με βάση τα όσα δηλώνουν στο Ε9 είτε λόγω κτηματολογίου, είτε λόγω ρύθμισης αυθαίρετων κτισμάτων ή για άλλους λόγους, θα κληθούν να καταβάλλουν μεγαλύτερο ποσό ΕΝΦΙΑ.

Μειωμένο κατά 50% θα είναι το ποσό του ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, εφόσον το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος, το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ για τον άγαμο, τις 150.000 ευρώ για τον έγγαμο με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τις 200.000 ευρώ για τον έγγαμο με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που φέτος λόγω της πανδημίας εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια κατά 40%, δικαιούνται συμψηφισμό μέρους της εισοδηματικής απώλειας που είχαν από τα ενοίκια με την οφειλή που θα προκύψει από τον ΕΝΦΙΑ.

Πλήρη απαλλαγή δικαιούνται οι τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες και όσες περιλαμβάνουν άτομα με αναπηρία άνω του 80%, εφόσον το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ θα γίνει σε 6 μηνιαίες δόσεις, με την 1η να καταβάλλεται στις 30 του μηνός και η τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου 2021.