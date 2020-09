Πολιτική

Νέα τουρκική πρόκληση: Ζητά αποστρατικοποίηση της Χίου

Με αντι-navtex από το σταθμό της Σμύρνης επαναφέρει το ζήτημα της αποστρατικοποίησης η Τουρκία.

Αντι-NAVTEX από το Σταθμό της Σμύρνης εξέδωσε η Τουρκία, ζητώντας την αποστρατικοποίηση της Χίου, λίγες μέρες μετά την επιστροφή του Oruc Reis στην Αττάλεια.

Σύμφωνα με την αντι-Navtex της Τουρκίας, παραβιάζεται η Συνθήκη της Λωζάνης, την οποία ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει αμφισβητήσει ουκ ολίγες φορές σε δημόσιες τοποθετήσεις του.

Μετά τις προκλήσεις στην ανατολική Μεσόγειο και το Καστελόριζο, η Άγκυρα επαναφέρει την απαίτηση για την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, εστιάζοντας προς το παρόν στη Χίο.

Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, έθεσε εκ νέου το ζήτημα της αποστρατικοποίηση των νησιών, πριν από λίγα μόλις 24ώρα, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Καστελόριζο.

Η τουρκική αντι-navtex.

TURNHOS N/W : 1149/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA08-206/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 160001Z SEP 20.

