Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Σάμος: κρούσματα στο ΚΥΤ

Συναγερμός στις υγειονομικές αρχές, μετά τα πρώτα κρούσματα σε αιτούντες άσυλο.

Ανησυχία έχει προκληθεί στις υγειονομικές αρχές της Σάμου καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του Samos24, δυο αιτούντες άσυλο στο ΚΥΤ της Σάμου βρέθηκαν θετικοί στον Covid- 19.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τα πρώτα περιστατικά που καταγράφονται στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Βαθύ της Σάμου.

Με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα, έχει ήδη ξεκινήσει η ενδελεχής ιχνηλάτηση του συνόλου των επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων με σκοπό την απομόνωσή τους, ενώ διενεργούνται εκτεταμένοι έλεγχοι στους διαμένοντες στο ΚΥΤ.

Το ΚΥΤ τίθεται άμεσα σε πλήρη υγειονομικό αποκλεισμό (καραντίνα) μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται από το πρωί της Τρίτης, έξω από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου, υπό το φόβο επεισοδίων ανάλογα με αυτά στο ΚΥΤ της Μόριας.