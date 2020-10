Υγεία - Περιβάλλον

Η εγκυμοσύνη καθυστερεί τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Τα συμπεράσματα της μεγάλης έρευνας, της πρώτης που κάνει τη συσχέτιση.

Η εγκυμοσύνη μπορεί να καθυστερήσει την εμφάνιση των συμπτωμάτων πολλαπλής σκλήρυνσης σε μια γυναίκα για περισσότερα από τρία χρόνια, σύμφωνα με μια νέα αυστραλο-τσεχική επιστημονική έρευνα, την πρώτη στον κόσμο που κάνει αυτή τη συσχέτιση.

Η πάθηση - γνωστή και ως σκλήρυνση κατά πλάκας παλαιότερα - είναι τέσσερις φορές συχνότερη στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες. Εκτιμάται ότι πάνω από δυόμισι εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρ Βιλίγια Γιοκουμπαΐτις του Τμήματος Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Μόνας της Μελβούρνης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό νευρολογίας «JAMA Neurology», ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 2.600 γυναίκες στην Τσεχία και στην Αυστραλία.

Διαπιστώθηκε ότι η αρχική διάγνωση της πολλαπλής σκλήρυνσης σε όσες είχαν μείνει έγκυες, γινόταν κατά μέσο όρο 3,3 χρόνια αργότερα, σε σχέση με όσες ποτέ δεν είχαν μείνει έγκυες, και 3,4 χρόνια αργότερα για όσες είχαν γεννήσει. Η γέννηση πολλών παιδιών δεν φαίνεται να παίζει περαιτέρω ρόλο.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η εγκυμοσύνη μπορεί να μειώσει την αφύσικη υπεραντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος, η οποία έχει ως συνέπεια την πρόκληση της πάθησης. «Προς το παρόν, δεν ξέρουμε ακριβώς με ποιό τρόπο η εγκυμοσύνη επιβραδύνει την εξέλιξη της πολλαπλής σκλήρυνσης, αλλά πιστεύουμε ότι έχει να κάνει με αλλαγές που γίνονται στο DNA της εγκύου γυναίκας», ανέφερε η Γιοκουμπαΐτις.