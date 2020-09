Πολιτική

Κορονοϊός: Τα μέτρα που εξετάζονται για την Αττική

Κατάλογο μέτρων ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Ποια είναι στο τραπέζι. Σήμερα οι αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Νέα αυστηρότερα μέτρα για την αναχαίτιση της εξάπλωσης της πανδημίας εξετάζονται από την Επιτροπή, μετά την ιδιαίτερα επιβαρυμένη εικόνα που παρουσιάζεται στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται είναι η χρήση μάσκας και σε εξωτερικούς χώρους με υψηλή συγκέντρωση πολιτών, ο επιπλέον περιορισμός του αριθμού των ατόμων που μπορούν να παρίστανται σε κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά και η προσωρινή αναστολή εκδηλώσεων με μεγάλο συνωστισμό, όπως οι συναυλίες και οι παραστάσεις.

Τα όποια μέτρα αποφασιστούν κατά τη σημερινή καθιερωμένη ευρεία σύσκεψη των ειδικών με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης υπό τον Πρωθυπουργό, θα ανακοινωθούν κατά την ενημέρωση από τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νίκο Χαρδαλιά.

Ο Πρωθυπουργός ήταν που ζήτησε κατάλογο μέτρων, όπως είπε κατά τη χθεσινή ενημέρωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μπροστά στην κλιμακούμενη επιδημιολογική εικόνα της Αττικής.

Χαρακτηριστικό είναι ότι από τα 180 κρούσματα που ανακοινώθηκαν χθες από τον ΕΟΔΥ, τα 102 διαγνώστηκαν στην Αττική και σε όλες τις άλλες περιοχές ήταν μονοψήφιος ο αριθμός.

Έτσι, οι πληροφορίες θέλουν τους ειδικούς να τονίζουν την τήρηση των αποστάσεων και τη χρήση της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους με μεγάλη συγκέντρωση, αλλά και σε υπαίθριους χώρους, όπως τις λαϊκές αγορές, όπου φαίνεται πως θα ισχύσουν ακόμα μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των πάγκων.

Στις προτάσεις των επιστημόνων είναι και η αναστολή υπαίθριων εκδηλώσεων (συναυλίες, θέατρα), αλλά και η μείωση των συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις, όπως γάμοι, βαπτίσεις και κηδείες, από τους 50 που είναι τώρα στους 20.

Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, τα όποια μέτρα θα έχουν τη συνήθη ισχύ των 15 ημερών, οπότε και γίνεται επαναξιολόγηση της επιδημιολογικής εικόνας της εκάστοτε περιοχής.

Τα μέτρα θα έχουν προφανώς οριζόντια εφαρμογή στην Αττική, ενώ ο Υπουργός Υγείας άφησε χθες ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής τοπικών lockdown στο λεκανοπέδιο.