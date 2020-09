Life

“Άγριες Μέλισσες”: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο (βίντεο)

Αποκλειστικά πλάνα από το αποψινό επεισόδιο εξασφάλισε η εκπομπή «Το Πρωινό». Τι θα δούμε απόψε.

Συγκλονιστικές θα είναι και απόψε οι εξελίξεις στις "Άγριες Μέλισσες". Πάρτε μια μικρή "γεύση" από τις σκηνές που εξασφάλισε η εκπομπή "Το Πρωινό".

Η περίληψη του αποψινού επεισοδίου.

Το μωρό της Ασημίνας και του Νικηφόρου φέρνει χαρά στο σπίτι των Σεβαστών και στον Δούκα που αποκτά το πρώτο του εγγόνι. Με αισιοδοξία, δείχνει αποφασισμένος να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα. Η απρόσμενη επίσκεψη της Δρόσως, όμως, θα φέρει ανησυχία στην Ασημίνα και τη Μυρσίνη. Τι θα συμβεί όταν η Ρίζω καταλάβει ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού; Η μητέρα της Θεοδοσίας δείχνει αποφασισμένη να μην επιτρέψει το διαζύγιο με τον Λάμπρο και οι συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια κορυφώνονται. Ο Προύσαλης παρουσιάζει νέα στοιχεία στον Νέστορα για τον Κυπραίο. Θα καταφέρει να τον πείσει να αφήσει τον νόμο να κάνει τη δουλειά του χωρίς να ανακατευτεί; Πώς θ’ αντιδράσει ο Νέστορας όταν μάθει πως ο Κυπραίος σκέφτεται να φύγει από το Διαφάνι; Ο Τόλλιας δέχεται κλήτευση από τον Εισαγγελέα και ζητάει βοήθεια από τον Δούκα. Θα τον στηρίξει ή θα τον τιμωρήσει για την αποστασία του; Την ίδια στιγμή, ο Λάμπρος φοβάται πως ο Γιάννος έχει αφήσει στοιχεία για τον θάνατο του Σέργιου και προειδοποιεί την Ελένη. Μόνο που κανείς τους δεν ξέρει πως η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει…