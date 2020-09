Life

Λευτέρης Χαρίτος: οι εξελίξεις στις “Άγριες Μέλισσες” θα είναι καταιγιστικές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την επιστροφή της σειράς, την εξέλιξη των χαρακτήρων και τις εξελίξεις που έρχονται στη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 μίλησε ο σκηνοθέτης της.