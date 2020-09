Πολιτική

Θύελλα για τις τεράστιες μάσκες - Παραιτήσεις υπουργών ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Γιια «κυβερνητική ανικανότητα και επιτελική α(χ)ριστεία» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. «Ψεύτης και συκοφάντης ο Ζαχαριάδης», δηλώνει το ΥΠ.ΕΣ. «Πυρά» και από ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ.

«Εάν αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να οργανώσει ούτε τη διανομή μασκών στα σχολεία, πώς θα αντιμετωπίσει τα πιο σύνθετα προβλήματα που είναι βέβαιο ότι ως κοινωνία θα βρούμε μπροστά μας την περίοδο της πανδημίας», ρωτούν με κοινή δήλωσή τους ο τομεάρχης Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης και ο αναπληρωτής τομεάρχης, υπεύθυνος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, για το πρόβλημα με τις υπερμεγέθεις μάσκες που μοιράστηκαν στους μαθητές.

Αναφέρουν πως «η εξήγηση ότι δόθηκαν λανθασμένες προδιαγραφές για το μέγεθος του ραμμένου υφάσματος ακόμα και αν ισχύει δεν αφορά την κοινωνία» και σημειώνουν πως «όταν η κυβέρνηση ζητά από τους πολίτες να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της υγειονομικής κρίσης και να αλλάξουν κατ' ουσίαν τον τρόπο που ζούνε, θα πρέπει πρώτη από όλους να δείχνει ότι είναι στοιχειωδώς ικανή να συντονίσει μια απλή διαδικασία».

Οι κ.κ. Ζαχαριάδης και Χατζηγιαννάκης προσθέτουν ότι «ο κύριος Θεοδωρικάκος είχε στη διάθεσή του μισό και πλέον μήνα, προκειμένου να οργανώσει αποτελεσματικά τη διανομή προστατευτικών μασκών στα σχολεία της χώρας» και πως όμως «εκ του αποτελέσματος το εγχείρημα απέτυχε». «Η δε προσπάθειά της κυβέρνησης να πετάξει το μπαλάκι των ευθυνών στους δημάρχους, δείχνει το μέγεθος της ανικανότητας και της ανευθυνότητας», σχολιάζουν.

Κάνουν λόγο για «μικρά αλεξίπτωτα» που παρέλαβαν οι μαθητές αντί για μάσκες, το μέγεθος των οποίων «ωστόσο προορίζονταν για γίγαντες και όχι για μικρά παιδιά». «Ζητείται επειγόντως σοβαρότητα και τα όσα τραγελαφικά συμβαίνουν δείχνουν ότι η κυβέρνηση υστερεί απελπιστικά (και) σε αυτό», δηλώνουν, για να σχολιάσουν, τέλος, ότι «όλες αυτές οι μάσκες γίγας που είναι άχρηστες, έχουν κατασκευαστεί με χρήματα του ελληνικού λαού, χρήματα που θυσιάστηκαν για άλλη μια φορά στο βωμό της κυβερνητικής ανικανότητας και της επιτελικής α(χ)ριστείας».

ΥΠΕΣ: επαγγελματίας ψεύτης και συκοφάντης ο Ζαχαριάδης

Σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Εσωτερικών, τονίζει ότι «τα πρώτα δείγματα γραφής του κ. Ζαχαριάδη αποδεικνύουν ότι είναι επαγγελματίας ψεύτης και συκοφάντης.

Προφανώς με αυτά τα κριτήρια επελέγη από τον κ. Τσίπρα για τη θέση του Τομεάρχη Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ. Του ευχόμαστε καλό, μοναχικό, δρόμο!».

Ηλιόπουλος: θα ήταν για γέλια αν δεν ήταν για κλάματα…

«Οι μάσκες- κουκούλες που μοίρασε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη στους μικρούς μαθητές για το άνοιγμα των σχολείων, όπως φαίνεται από τις εκατοντάδες φωτογραφίες που έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο, θα ήταν για γέλια εάν δεν ήταν για κλάματα και άκρως επικίνδυνες», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως σημειώνει, «για ακόμη μία φορά επιβεβαιώνεται το επιτελικό μπάχαλο του κ. Μητσοτάκη και της κ. Κεραμέως», σχολιάζοντας «εκτός εάν η υπουργός μας ενημερώσει ότι ο μέσος όρος των μασκών ήταν στο σωστό μέγεθος».

«Οι παλινωδίες των κ.κ. Μητσοτάκη- Κεραμέως είναι αυτές που τροφοδοτούν τις επικίνδυνες συνομωσιολογικές θεωρίες. Τους καλούμε επιτέλους να σοβαρευτούν και να προχωρήσουν στην απαραίτητη προμήθεια κατάλληλων μασκών για όλους τους μαθητές», καταλήγει ο Ν. Ηλιόπουλος.

Η Νέα Δημοκρατία αναφέρει σε ανακοίνωση της, «Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνουν την προσήλωση της Νέας Δημοκρατίας στην στήριξη των εργαζομένων, της μεσαίας τάξης και του ιδιωτικού τομέα. Με οδηγό τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και επιταχυντή τις έκτακτες ανάγκες της πανδημίας, η Κυβέρνηση αποκαθιστά σταθερά και αποτελεσματικά τις αδικίες εις βάρος των εργαζομένων και των επαγγελματιών του ιδιωτικού τομέα, που πλήρωσαν δυσανάλογα μεγάλο τίμημα κατά τη διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης και χτυπήθηκαν εκ νέου από τον κορωνοϊό, επιδοτεί την εργασία και όχι την ανεργία, ενώ παράλληλα, κάνει την κοινωνική ευαισθησία πράξη. Η αμηχανία της αντιπολίτευσης “του παγουρίνου» και “της μάσκας” που κυβέρνησε σε συνθήκες παγκόσμιας ανάπτυξης με το δόγμα Τσακαλώτου-Χουλιαράκη περί συνειδητής υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης, απλώς υπογραμμίζει ότι μοναδικός αντίπαλος της Κυβέρνησης είναι οι πρωτόγνωρες προκλήσεις της παγκόσμιας κρίσης. Η μείωση των βαρών στον ιδιωτικό τομέα, η σφυρηλάτηση της εθνικής μας αυτοπεποίθησης και η εθνική ομοψυχία είναι οι πυλώνες της γέφυρας που θα οδηγήσει στην ανάκαμψη».

ΚΙΝΑΛ για μάσκες: είναι εξοργιστικό οι υπεύθυνοι να παραμένουν στις θέσεις τους

Από το Γραφείο Τύπου του ΚΙΝΑΛ, εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι «η Κυβέρνηση άνοιξε τα σχολεία χωρίς σωστή προετοιμασία για την προστασία της υγείας των παιδιών. Επέβαλαν τον συνωστισμό στις τάξεις. Έδωσαν όλο το βάρος στις μάσκες και τα θαλάσσωσαν και εκεί. Πρωτοφανές φιάσκο με τις μάσκες-γίγαντες για μικρά παιδιά. Είναι εξοργιστικό που οι υπεύθυνοι παραμένουν στις θέσεις τους».

Το ΚΚΕ αναφέρει «Το φιάσκο με τις μάσκες στα σχολεία είναι ένα μικρό μόνο δείγμα των μεγάλων κυβερνητικών ανεπαρκειών, που υπάρχουν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών. Συνεπώς, η αυτονόητη υποχρέωση της κυβέρνησης να επαναδιανείμει τις μάσκες σε μαθητές και εκπαιδευτικούς δεν λύνει το πρόβλημα των ελλείψεων και κενών σε υποδομές, σε εκπαιδευτικούς, σε εργαζόμενους στην καθαριότητα, που δημιουργούν συνθήκες συγχρωτισμού, ανασφάλειας και κινδύνων για τη δημόσια υγεία».