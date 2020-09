Οικονομία

Σταϊκούρας στο Economist: Τα ταμειακά διαθέσιμα της Ελλάδας ενισχύθηκαν σημαντικά

Για τις δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μίλησε από το βήμα του συνεδρίου ο Υπουργός Οικονομικών.

Το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να εισέλθει σε ένα βιώσιμο και αναπτυξιακό κύκλο με την εφαρμογή της πολιτικής της και την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης που έχει πλήξει την παγκόσμια και κατ'επέκταση και την ελληνική οικονομία, έδωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, από το βήμα του συνεδρίου του Economist.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική οικονομία ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε ότι με βάση τα προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία, το πρώτο εξάμηνο του έτους, η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 7,9%, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος συρρίκνωσης στην ευρωζώνη ήταν 9%, και ειδικότερα στην Πορτογαλία 9,3%, στην Ιταλία 11,7%, στη Γαλλία 12,3% και στην Ισπανία 13,1%. Όπως τόνισε οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας είναι αποτέλεσμα της έγκαιρης λήψης από την κυβέρνηση ενός συνεκτικού πλέγματος στοχευμένων μέτρων και παρεμβάσεων, αξιοποιώντας την υφιστάμενη δημοσιονομική ευελιξία.

Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι υλοποιήθηκαν δημοσιονομικά και μη μέτρα, για να προστατευθεί η ανθρώπινη ζωή και η δημόσια υγεία, καθώς και η στήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μέτρα που η συνολική τους αξία αναμένεται να φτάσει ή και να υπερβεί τα 24 δισ. ευρώ.

Ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα έχουν ενισχυθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, μέσα από έξι επιτυχημένες εκδόσεις χρέους, συνολικού ύψους 14 δισ. ευρώ, δίνοντας έμφαση στην πιο πρόσφατη έκδοση 10ετούς ομολόγου, με το χαμηλότερο - ιστορικά - κόστος δανεισμού της χώρας. Ταμειακά διαθέσιμα, σήμερα ύψους 37,8 δισ., που αναμένεται να τονωθούν περαιτέρω, με την αξιοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών εργαλείων.

Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε και στην υλοποίηση σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών που προχώρησαν τους τελευταίους έξι μήνες. Αναφέρθηκε επιγραμματικά μεταξύ άλλων στην ψήφιση και υλοποίηση με επιτυχία, προγράμματος στήριξης δανειοληπτών που επλήγησαν από την κρίση του κορονοϊού, στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαίσιου για την εταιρική διακυβέρνηση και την κεφαλαιαγορά, τη προώθηση του πρόγραμματος αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας (όπως το Ελληνικό κλπ) και στη δρομολόγηση σχεδίων ενίσχυσης της βιωσιμότητας εταιρειών, όπως είναι η ΕΛΒΟ, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η ΕΑΒ και η ΛΑΡΚΟ.

Ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε όμως χαρακτηριστικά ότι «δεν πανηγυρίζουμε καθώς γνωρίζουμε ότι οι εθνικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις είναι μπροστά μας», δίνοντας έμφαση στη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, με την υλοποίηση του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου. Ενός σχεδίου, που όπως τόνισε, θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τον αναπροσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας προς ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο, ώστε να επιτύχουμε υψηλή, βιώσιμη, έξυπνη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη.