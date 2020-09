Κόσμος

Μπορέλ: η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις μονομερείς ενέργειες

«Η τελευταία χειρονομία της Τουρκίας να διακόψει τις έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Της Μαρίας Αρώνη

Μήνυμα για αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο και αποφυγή μονομερών ενεργειών, έστειλε στην Τουρκία, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ μιλώντας σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, υπενθυμίζοντας παράλληλα, ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης Σεπτεμβρίου, θα εξετάσει πιθανές συνέπειες, ελλείψει προόδου.

Ο Ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ αναφέρθηκε στην όξυνση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και στις προσπάθειες που έγιναν από πλευράς ΕΕ για αποκλιμάκωση. «Η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Η τελευταία χειρονομία της Τουρκίας να διακόψει τις έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και μας κάνει να ευελπιστούμε ότι θα κάνει και άλλα βήματα υπέρ του διαλόγου», τόνισε ο Μπορέλ. «Δεν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα με στρατιωτικά μέσα αλλά μόνο με διάλογο και διαπραγματεύσεις».

Ο Μπορέλ τόνισε ότι η Τουρκία πρέπει να απέχει από μονομερείς ενέργειες, προκειμένου να επιτρέψει στο διάλογο να προχωρήσει και πρόσθεσε ότι η ΕΕ έχει εκφράσει την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

«Η θέση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ ήταν πολύ σαφής για πιθανές συνέπειες, ελλείψει προόδου στη συνεργασία με την Τουρκία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα τις εξετάσει υπό το φως των πιο πρόσφατων εξελίξεων.Ελπίζουμε το Ευρωπαϊκό συμβούλιο να μπορέσει να αναπτύξει μια εποικοδομητική προσέγγιση στις σχέσεις μας με την Τουρκία», είπε ο Μπορέλ, τονίζοντας ότι «οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας βρίσκονται σε μία καμπή της ιστορίας». Εξέφρασε, δε την ελπίδα να επιτευχθεί αποκλιμάκωση, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για συνεργασία με την τουρκική ηγεσία και να συζητηθούν λύσεις.

Μίλησε, εξάλλου και για μια «βιώσιμηλύση για το Κυπριακό». Όπως είπε ο Μπορέλ, τα Ηνωμένα Έθνη είναι έτοιμα να επαναλάβουν μετά τις εκλογές στην τουρκοκυπριακή κοινότητα τον Οκτώβριο, επανάληψη του διαλόγου και των συνομιλιών. «Το συζήτησα με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ και πιστεύει και εκείνος ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την επανάληψη των συνομιλιών», είπε. «Η ΕΕ και εγώ θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τις προσπάθειες για την υλοποίηση μιας γενικής συμφωνίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

Σε ό,τι αφορά τις εγχώριες εξελίξεις στην Τουρκία, ο Μπορέλ εξέφρασε την ανησυχία της ΕΕ τόσο για τις εξελίξεις στο κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όσο και στην ανεξαρτησία του Δικαστικού κλάδου. Υπενθύμισε, δε, ότι οι υπαναχωρήσεις από τις αρχές της ΕΕ και τις μεταρρυθμίσεις οδήγησαν στο πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων το 2018 και στη διακοπή των προσπαθειών εκσυγχρονισμού της τελωνειακής ένωσης.

Καταλήγοντας, ο Μπορέλ τόνισε ότι η Τουρκία είναι σημαντικός γείτονας για την ΕΕ και σημαντικός εταίρος σε πολλά θέματα, όπως π.χ. για το μεταναστευτικό. «Δύσκολα θα λύσουμε τις μεταναστευτικές ροές και τα προβλήματα χωρίς τη βοήθεια της Τουρκίας», είπε.