ΣΥΡΙΖΑ: το νέο λογότυπο (εικόνες)

Το βίντεο της παρουσίασης προβλήθηκε στους επίσημους λογαριασμούς του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και του Αλέξη Τσίπρα στα socialmedia.

Στην παρουσίαση του νέου του λογότυπου προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, εξελίσσεται με το βλέμμα στο μέλλον. Μετά την επικύρωση της νέας ονομασίας του κόμματος από την Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης (ΚΕΑ) και την πρόσφατη ανανέωση στις θέσεις-κλειδιά στο οργανόγραμμα του, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο λογότυπο του κόμματος».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στο βίντεο της παρουσίασης που προβλήθηκε αποκλειστικά στους επίσημους λογαριασμούς του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και του Αλέξη Τσίπρα στα socialmedia, αναφέρει τα εξής:

Η ιστορία των κοινωνιών μας είναι η ιστορία της εξέλιξης. Η ανθρώπινη γνώση, η επιστήμη, τα όνειρα και οι φιλοδοξίες. Όλα εξελίσσονται. Η πρόοδος αυτή, πολλές φορές φοβίζει. Φοβίζει τους λίγους που έχουν μάθει να καρπώνονται τα οφέλη μιας κοινωνίας οργανωμένης γύρω από τα συμφέροντα και τις επιθυμίες τους.

Όμως, η εξέλιξη είναι η δύναμη των πολλών. Μια δύναμη ανίκητη, συλλογική, αναπόδραστη. Χωρίς αυτή, δεν θα είχαμε σήμερα δημόσια νοσοκομεία για όλους. Δεν θα είχαμε δημόσια σχολεία. Δεν θα ήταν κατοχυρωμένη η ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης.

Εμείς είμαστε προϊόν αυτής της εξέλιξης. Ένα κόμμα που μεγάλωσε και ωρίμασε αναλαμβάνοντας το τιμόνι της χώρας σε ιστορικές στιγμές. Ένα κόμμα που δεν έπαψε ποτέ να μετασχηματίζεται. Να μαθαίνει. Να ακούει. Να κατανοεί. Να σκέφτεται. Να αλλάζει.

Η σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, καταλήγει επισημαίνοντας τα εξής, «το κεντρικό στοιχείο της νέας οπτικής ταυτότητας του κόμματος είναι ένα αστέρι, του οποίου οι πέντε κορυφές συμβολίζουν αξίες και ιδανικά που εμπνέουν και οδηγούν την Αριστερά και τη Δημοκρατική Παράταξη.

Η Δημοκρατία, η Αλληλεγγύη, η Δικαιοσύνη, η Ελευθερία και η Ισότητα.

Αξίες τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δεσμεύεται να υπηρετεί και να αγωνίζεται γι’ αυτές, απευθύνοντας ένα πλατύ κάλεσμα σε όσους οραματίζονται μια Δίκαιη, Προοδευτική και Ευρωπαϊκή Ελλάδα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κάνει το βήμα στο μέλλον. Ένα μέλλον για όλους».