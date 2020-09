Πολιτική

Πομπέο σε Ελλάδα – Τουρκία: Λύστε το πρόβλημα χωρίς στρατιωτική ισχύ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με διπλωματικά και όχι στρατιωτικά μέσα ζήτησε από την Ελλάδα και την Τουρκία να λυθούν οι διαφορές στην ανατολική Μεσόγειο ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο κάλεσε σήμερα την Τουρκία και την Ελλάδα να εγκαταλείψουν κάθε στρατιωτική κλιμάκωση και να επικεντρωθούν στην αναζήτηση μιας διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση για το φυσικό αέριο που τις φέρνει αντιμέτωπες στην ανατολική Μεσόγειο.

«Πρέπει να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα χωρίς να χρησιμοποιηθεί στρατιωτική ισχύς, αλλά μέσω των κανονικών μηχανισμών, μέσω των διεθνών αποφάσεων, ιδιαίτερα για τα (σ.σ.: ενεργειακά) δικαιώματα που συνδέονται μ' αυτή την περιοχή», δήλωσε ο αμερικανός υπουργός μιλώντας στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter.

«Πρέπει να μειωθεί το στρατιωτικό αποτύπωμα παντού και να γίνεται προσφυγή σε διπλωματικά και όχι στρατιωτικά μέσα», επέμεινε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.