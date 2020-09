Πολιτική

Χιλιάδες πρόσφυγες από τα ελληνικά νησιά θα υποδεχθεί η Γερμανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πηγές της γερμανικής κυβέρνησης διαρρέουν ότι η χώρα θα υποδεχθεί πρόσφυγες από την Ελλάδα.

Η γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ και ο υπουργός Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ έχουν συμφωνήσει να υποδεχθούν περίπου 1.500 πρόσφυγες από τα ελληνικά νησιά αφού η πυρκαγιά στον προσφυγικό καταυλισμό της Μόριας στη Λέσβο άφησε χιλιάδες άστεγους, έγινε γνωστό από πηγές στη γερμανική κυβέρνηση και τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Οι πηγές είπαν στο Reuters πως η Γερμανία θα φιλοξενήσει πρόσφυγες των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν ήδη γίνει δεκτά προσθέτοντας πως δεν θα πάρει πρόσφυγες μόνο από τη Λέσβο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ζεεχόφερ έκανε τη σχετική πρόταση και η Μέρκελ συμφώνησε.

Κορυφαίοι πολιτικοί από τα κόμματα που μετέχουν στον γερμανικό κυβερνητικό συνασπισμό είχαν συμφωνήσει να προσπαθήσουν να καταλήξουν μέχρι αύριο, Τετάρτη, σε μια συμφωνία για το πόσους πρόσφυγες θα μπορούσαν να δεχθούν επιπλέον των 100-150 ασυνόδευτων ανηλίκων που είχαν ήδη υποσχεθεί να φιλοξενήσουν.