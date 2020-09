Life

“Τhe 2night show”: Πρεμιέρα με λαμπερούς καλεσμένους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επιστρέφει για να γεμίσει τα βράδια μας με ενδιαφέρουσες συναντήσεις. Οι καλεσμένοι της πρώτης εκπομπής της σεζόν.

Ποια είναι τα συστατικά για μια ενδιαφέρουσα βραδιά; Αυθορμητισμός, χιούμορ, «ανεβασμένη» διάθεση, μουσική, καλή παρέα και φυσικά… ευχάριστα απρόοπτα! Όλα όσα έχει το «The 2night Show», που φέτος «γράφει» την 5η του σεζόν στο late night πρόγραμμα του ANT1.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες με εκλεκτούς καλεσμένους και ξεχωριστές συναντήσεις!!!

Η Ιωάννα Τούνη κάνει «ποδαρικό» στον Γρηγόρη και για πρώτη φορά μιλάει τηλεοπτικά για το επίμαχο βίντεο με τις προσωπικές της στιγμές, το οποίο είχε διαρρεύσει στο διαδίκτυο χωρίς την έγκριση της. Γιατί μπήκε στην διαδικασία να μιλήσει γι’ αυτό το βίντεο στο κανάλι της στο You Tube; Τι σχόλια δέχθηκε; Πόσο έχει αλλάξει η ζωή της; Αυτά και πολλά περισσότερα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη. Τέλος, η Ιωάννα είναι η πρώτη που τολμά να περάσει από τις «Σφήκες»...Η Super Κική, η Χρύσα Κατσαρίνη και η Φελίσια Τσαλαπάτη θα την υποδεχθούν στο καμαρίνι τους και θα την υποβάλουν σε τρομερές δοκιμασίες!!!

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Αντίνοος Αλμπάνης. Ο αγαπημένος πρωταγωνιστής της νέας σειράς του ΑNT1 «Ήλιος», σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση, αναφέρεται στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και εξηγεί γιατί το θεωρεί «παράσημο» στη ζωή του. Μεταξύ άλλων, μιλά για την προσωπική του ζωή και παραδέχεται ότι έχει βαρεθεί τη μοναξιά του. Η συνάντηση των δύο αντρών είναι απολαυστική αφού ολοκληρώνεται με ένα ξεκαρδιστικό παιχνίδι.

Η Μαρία Καβογιάννη, επισκέπτεται για πρώτη φορά το «THE 2NIGHT SHOW». Η αγαπημένη ηθοποιός με τις σπαρταριστές ατάκες που ακόμα και σήμερα γίνονται viral, σε μια κουβέντα φιλική και χαλαρή με τον Γρηγόρη, μιλά για την επιτυχημένη πορεία της στην τηλεόραση, για το θέατρο αλλά και το ενδεχόμενο να τη δούμε να παρουσιάζει τηλεοπτική εκπομπή.

“Τhe 2night Show”, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, γιατί μια καλή παρέα μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Πρεμιέρα: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 23:30 το βράδυ στον ΑΝΤ1!

#The2NightShow