Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Στην Τουρκία ο Κολοβέτσιος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δημήτρης Κολοβέτσιος θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν στο τουρκικό πρωτάθλημα, μετά από 3 χρόνια και 85 συμμετοχές με το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή του επισημοποίησε τη μετακίνηση του Δημήτρη Κολοβέτσιου στην Τουρκία και στην Καϊσερίσπορ.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Δημήτρη Κολοβέτσιου στην τουρκική Καϊσερίσπορ. Στην τριετή παρουσία του στο σύλλογό μας, ο Δημήτρης Κολοβέτσιος τίμησε τη φανέλα με το τριφύλλι, με τη συνολική στάση και το ήθος του έδωσε το καλό παράδειγμα σε συμπαίκτες και αντιπάλους εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι της ομάδας τόσο στα γήπεδα όσο και στα αποδυτήρια.

Στον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε σε 85 παιχνίδια και σκόραρε 3 φορές. Η οικογένεια του Παναθηναϊκού ευχαριστεί τον Δημήτρη για την προσφορά του και του εύχεται ολόψυχα καλή τύχη στο καινούργιο βήμα της καριέρας του», καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΕ.