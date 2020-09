Υγεία - Περιβάλλον

HealthWorld 2020: Spotting the Unexpected - The Post Covid-19 Era

Δείτε σε απευθείας μετάδοση τις εργασίες του Συνεδρίου του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου για την περίθαλψη στην χώρα μας.

To Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει το 19ο Ετήσιο Συνέδριο HEALTHWORLD – Designing the New Healthcare Landscape: Spotting the Unexpected - The Post Covid-19 Era, το οποίο πραγματοποιείται στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2020 στο Ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.



Το συνέδριο HEALTHWORLD αποτελεί κορυφαίο θεσμό διαλόγου και κάθε χρόνο φιλοξενεί στο βήμα του εξέχουσες προσωπικότητες από όλο το φάσμα του κλάδου της υγείας με διεθνή εμβέλεια. Οι διακεκριμένοι ομιλητές και συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα συμμετέχουν στο φετινό συνέδριο, μεταξύ των οποίων ο κ. Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Υγείας, ο κ. Geoffrey Pyatt, Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, o κ. Rifat Atun, Professor of Global Health Systems Harvard University, o κ. George Pavlakis, Chief, Human Retrovirus Section, Vaccine Branch Center for Cancer Research National Cancer Institute, Η.Π.Α., και η κα. Nathalie Moll, Director General European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), Βρυξέλλες, θα αναδείξουν όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται σε στο νέο τοπίο το οποίο διαμορφώνεται στο χώρο της υγείας και των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, στην μετά COVID-19 εποχή.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων του συνεδρίου θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα ζητήματα:

Η στρατηγική διαχείρισης τος COVID-19 στην Ελλάδα και τον κόσμο

Η αναζήτηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου και η συμβολή του υγειονομικού τομέα

Η συμβολή της τεχνολογίας στην ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό του υγειονομικού τομέα

Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η μεταρρύθμιση του υγειονομικού τομέα

Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του νοσοκομειακού τομέα

Η εκπαίδευση και η έρευνα στην υγεία και την υγειονομική περίθαλψη

Η αξιολόγηση και οι προοπτικές διαχείρισης της πανδημίας COVID-19

Οι δαπάνες υγείας και η φαρμακευτική και βιοϊατρική τεχνολογία

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Νικόλαος Μπακατσέλος δήλωσε για το Healthworld 2020: "Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και κρίσιμη συγκυρία, με τα συστήματα υγείας παγκοσμίως να δοκιμάζονται έντονα από την πανδημία του Covid-19 καθώς καλούνται να έρθουν αντιμέτωπα με τις νέες έκτακτες και απρόβλεπτες καταστάσεις που προέκυψαν, το HealthWorld 2020, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαλόγου και ανάπτυξης θέσεων, προτάσεων και ιδεών. Μια σειρά από ζητήματα, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η εκπαίδευση, η έρευνα και ο εκσυγχρονισμός που εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο αναζήτησης ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου του υγειονομικού τομέα θα τεθούν στο επίκεντρο μιας συζήτησης ανάμεσα σε εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής, της ιατρικής, της επιστημονικής κοινότητας αλλά και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας".

Ο Πρόεδρος της Φαρμακευτικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Μάκης Παπαταξιάρχης είπε χαρακτηριστικά: "Το Healthworld 2020, έρχεται να εστιάσει στην πρόκληση και την κρίση που δημιουργήθηκε σε υγειονομικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο λόγω της απρόσμενης και συνεχιζόμενης πανδημίας. Η βιωσιμότητα και το μέλλον του υγειονομικού τομέα μέσα από τη στενωπό της διαχείρισης της κρίσης, απαιτεί την ανάπτυξη αποτελεσματικών και ευέλικτων εθνικών πολιτικών υγείας. Απαιτείται η οικοδόμηση ενός νέου συμπαγούς και ανθεκτικού δημοσίου συστήματος υγείας που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά, αλλά ταυτόχρονα, έχει ισχυρή θεμελίωση και μακρόχρονη θετική προοπτική. Ως απόλυτος και επικαιροποιημένος στόχος παραμένει η προσφορά με ευελιξία και ταχύτητα βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας στον Έλληνα ασθενή, στον Έλληνα πολίτη. Το ιδιαίτερο φετινό συνέδριο, φιλοδοξεί να προχωρήσει τη συζήτηση για την ανθεκτικότητα του υπάρχοντος πλαισίου, την πρόσβαση σε καινοτόμες τεχνολογίες καθώς και την κυρίαρχη αξία της έρευνας και των μεταρρυθμίσεων, αναδεικνύοντας τους πλέον σύγχρονους αποδοτικούς όρους και προϋποθέσεις που απαιτούνται. Καθοριστικής συμβολής στην επίτευξη του οράματος για αναβαθμισμένες και ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας, αποτελεί η ενίσχυση και η οργάνωση του κομβικού πρωτοβάθμιου υγειονομικού τομέα, καθώς επίσης οι προοπτικές από το συνεχιζόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό στο χώρο της υγείας. Η εμπειρία του παγκόσμιου αιφνιδιασμού καθώς και οι συνθήκες της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης, αυξάνουν το αίσθημα ευθύνης προς τις μελλοντικές γενιές και τους Έλληνες ασθενείς. Σε συνεργασία με τους εκπροσώπους τους, την πανεπιστημιακή και επιστημονική κοινότητα, καθώς και τους κυβερνητικούς και πολιτειακούς θεσμούς, θα προσδιορίσουμε τις αναγκαίες συνιστώσες του νέου μίγματος πολιτικών υγείας που θα δώσει βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις για το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας".

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών, του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Θεόδωρος Λιακόπουλος δήλωσε: "Η Πανδημία του COVID-19 πλήττει τη χώρα μας στο τέλος μιας παρατεταμένης περιόδου κρίσης, που άφησε το σύστημα υγείας σε οριακές καταστάσεις όσον αφορά τους ανθρώπινους και υλικό-τεχνολογικούς πόρους. Η πρόκληση της Πανδημίας ανάγκασε να φέρουμε μαζί (αμοιβαία ή παράλληλα), χωρίς πολλές σκέψεις και πλάνα, την ιδιωτική πρωτοβουλία και τον κρατικό μηχανισμό σε μια απαιτούμενη σύμπραξη που απέφερε εξαιρετικά αποτελέσματα, βοηθώντας την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού. Είμαστε στην κρίσιμη χρονική στιγμή όπου πρέπει να συνεχίσουμε αυτήν τη σύμπραξη και να σχεδιάσουμε άμεσα τη δημιουργία ενός μοντέρνου συστήματος υγείας όπου θα έχει σαν κινητήριό του μοχλό την έρευνα και ανάπτυξη της καινοτόμου τεχνολογίας υγείας ακολουθώντας το δίδαγμα από αυτό που ήδη βιώνουμε ... να θεωρούμε δεδομένο ότι μερικά δημόσια αγαθά και υπηρεσίες δεν είναι κόστος και δαπάνες αλλά αγαθά πολύτιμα και αναγκαία για την ΥΓΕΙΑ όλου του κόσμου".

O Συντονιστής των Εργασιών του HealthWorld 2020, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας κ. Ιωάννης Κυριόπουλος τόνισε ενόψει του συνεδρίου: «Η πανδημία Covid-19 υπήρξε ένας αιφνιδιασμός και μια δοκιμασία για τα συστήματα υγείας στη χώρα μας και διεθνώς. Η εξέλιξη αυτή έδειξε ότι η βιωσιμότητα του υγειονομικού τομέα εξαρτάται από την αποτελεσματικότητά του και την αποδοχή τους από το κοινό. Η πρόκληση της πανδημίας κινητοποίησε τις μεγάλες δυνάμεις στην έρευνα και την τεχνολογία του τομέα της υγείας. Για πρώτη φορά στην υγειονομική ιστορία της ανθρωπότητας υπήρξε τεράστια στράτευση ερευνητικού δυναμικού και δέσμευση μεγάλου μεγέθους οικονομικών πόρων για την αντιμετώπιση της Covid-19. Ταυτόχρονα αναδείχθηκε η ανάγκη αναδιάρθρωσης των υγειονομικών υπηρεσιών και η μεταφορά του κέντρου βάρους στη δημόσια υγεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η διαπίστωση αυτή ωθεί σε μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες σε διεθνή κλίμακα για διασφάλιση της παγκόσμιας υγειονομικής ασφάλειας και την προώθηση της υγειονομικής δημοκρατίας. Πρόκειται για μια ιστορική πρόκληση».



Το HealthWorld 2020 θα πραγματοποιηθεί με εκτεταμένη διαδικτυακή συμμετοχή και με περιορισμένη φυσική παρουσία, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας για υγεία και την ασφάλεια των συμμετεχόντων.



Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), του PhRMA Innovation Forum Greece (PIF), της European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) , της MEDTECH Europe





Για να δείτε το πρόγραμμα του HealthWorld 2020 πατήστε ΕΔΩ:



Χορηγός επικοινωνίας του Συνεδρίου είναι ο ΑΝΤ1.

Δείτε σε απευθείας μετάδοση τις εργασίες του Συνεδρίου και πατώντας ΕΔΩ.