Κοινωνία

Επιχείρησαν “χρυσή ληστεία” και πιάστηκαν στα “πράσα” (εικόνες)

Η συνολική αξία των προϊόντων που έβαλαν στο στόχαστρο οι διαρρήκτες ανέρχεται στα 200.000 ευρώ.

Στα πράσα πιάστηκαν δύο διαρρήκτες στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν «τρύπωσαν» στις εγκαταστάσεις επιχείρησης όπου παραβίασαν σταθμευμένο φορτηγό, έμφορτο με ηχητικά και φωτιστικά συστήματα που αποπειράθηκαν να κλέψουν.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Κιλκίς φαίνεται ότι τους παρακολουθούσαν και τους συνέλαβαν επ' αυτοφώρω. Όπως ανακοινώθηκε, η αξία του εξοπλισμού εκτιμάται σε 200.000 ευρώ, ενώ οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και φορούσαν γάντια.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία γα διακεκριμένη κλοπή, με την οποία οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.